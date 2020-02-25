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農業超缺工！農委會規劃「養魚、種菜」等產業　讓2400位移工來幫忙

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▲▼青農魏文琮,畜牧業。（圖／魏文琮提供）

▲酪農業因工作環境辛苦、工時長，面臨長期缺工狀況。（示意圖／魏文琮提供）

記者許展溢／台北報導

為緩解農業缺工問題，農委會今（25日）表示，除擴大辦理相關改善農業缺工措施，獎勵國人從事農業工作外，也以補充性原則，向勞動部申請擴大試辦外國人從事農業勞務工作，未來包含蘭花、食用菇蕈、蔬菜栽培、畜牧飼育、養殖漁業等產業協助農業基層。

農委會輔導處說明，繼108年1月通過乳牛飼育業及外展農務服務業後，勞動部今「跨國勞動力政策協商諮詢小組第30次會議」討論通過，未來包含蘭花、食用菇蕈、蔬菜栽培、畜牧飼育、養殖漁業、外展農務或農委會指定的農產業行業。

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根據農委會統計，今年1月底止，勞動部已核發68家乳牛場初次招募函，其中6家自國內承接移工6人、1家自國外引進移工1人；另外展農務工作已核發18家外展機構初次招募函，其中6家（得聘僱移工人數共計55人）已核准入國引進許可函，目前2家已自國內承接移工共計8人，餘尚在辦理國內承接或國外引進程序。

▲▼青農魏文琮,畜牧業。（圖／魏文琮提供）

▲農委會統計，今年1月底止，勞動部已核發68家乳牛場初次招募函。（示意圖／魏文琮提供）

農委會表示，雖積極推動增加人力供給措施及運用機械化、自動化，減省人力需求並提升產業競爭力，改善缺工問題，但面臨少子化、勞動力人口不足、農漁村就業人口高齡化等大環境趨勢，勞工招募不易，且因農業工作體能負荷大，工作環境不佳等問題，本國勞工實際投入農業基礎工作意願低、流動率高。

農委會指出，且因產業特性無法完全機械或短時間內達到機械化之最大程度，本次規劃擴大試辦行業包括蘭花、食用菇蕈、畜牧飼育及養殖漁業等長期性常態性缺工行業，預計會有2400位外籍移工。希望適當引入基礎勞動力，穩定農業生產及供應，提升相關產業產值，同時可增加國人就業機會。

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