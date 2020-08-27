桃園農會倉庫日式建築　鄭文燦：改造為黑盒子劇場

▲市長鄭文燦表示，桃園農會倉庫日式建築將改造為黑盒子劇場。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦27日出席於文化局舉辦的「2020TAOasis藝術綠洲創作計畫」系列演出發表會指出，文化是城市的靈魂，針對疫後文藝振興政策，市府除免費提供演出場地、擴大戶外型文藝活動外，也加碼補助劇場製作經費，全力支持藝文團體。此外，市府規劃將桃園農會倉庫的日式建築，改造為黑盒子劇場，提供表演團隊更多展演空間。

桃園市政府為扶植藝術創作團隊，推動「藝術綠洲創作計畫」，鼓勵劇團於非制式空間演出桃園的故事，今年以「城市，就是我的劇場」為題，邀請「軟綿尾巴組」、「本丸製作」、「自然而然劇團」、「慢島劇團」，於10月2日至11月29輪番演出，讓市民朋友能在獨立書店、日式宿舍、百年紅樓後院或鐵道舊倉庫等處所，皆能欣賞表演藝術。

▲軟綿尾巴組劇團表演。（圖／市府提供）

文化局長莊秀美表示，今年邀請四組優秀團隊，於各處所輪番演出議題多元的劇場，包括「軟綿尾巴組」劇團於10/2至10/11兩個連續周末，在壢小故事森林演出親子劇《樹精與伯公》，以楊梅地區的伯公信仰及老樹的故事，呈現桃園人對土地的關懷與認同；「本丸製作」劇團於10/23至10/24，在House + Cafe since 1910的後院，演出《泰迪熊守護神》，探討虐童事件與反暴力議題；「自然而然」劇團於10/31至11/1，在晴耕雨讀小書院演出《共生公寓》，探討同志戀人的婚姻關係；「慢島劇團」於11/27至11/29，在中壢五號倉庫藝文基地，演出《高地來的男人》，述說從滇緬泰北方高地漂流來臺灣定居的移民紀事，歡迎市民朋友前往觀賞。

莊局長也說，「2020 TAOasis藝術綠洲創作計畫」為售票演出，即日起至9/10購買享有早鳥票7折優惠，購買節目任2張以上享有套票75折優惠。

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