「台灣文學之母」鍾肇政辭世　桃園策劃書展及紀念活動緬懷文化國寶

▲桃園市政府創設「鍾肇政文學獎」推動寫作。(圖／文化局提供)

記者楊淑媛／桃園報導

「台灣文學之母」鍾肇政先生於16日晚間辭世，享壽96歲，各界萬般不捨。市府文化局長莊秀美表示，今年即將到來的《鍾肇政文學獎》活動，再也聽不到鍾老鼓勵後輩持續文學創作的諄諄之言！為紀念鍾老的卓越貢獻，桃園市立圖書館將策劃主題書展及紀念活動，緬懷鍾老精神，繼續推動寫作，記錄這個時代的歷史。

請繼續往下閱讀...

▲文化局長莊秀美(後排左三)表示，今年即將到來的《鍾肇政文學獎》活動，再也聽不到鍾老鼓勵後輩持續文學創作的諄諄之言！(圖／翻攝自網路)



文化局17日表示，身為文化國寶的鍾老，是台灣「大河小說」的先河，一生筆耕不輟，關心客家事務，致力於提攜文壇晚輩。鄭文燦市長上任後成立「鍾肇政文學獎」，傳承鍾老精神。1925年出生於桃園龍潭的鍾老，是台灣也是客家現代文學的先驅，獲獎無數。

▲▼鄭文燦市長上任後成立「鍾肇政文學獎」，傳承鍾老精神。(圖／文化局提供)

除1961年第一部長篇小說《魯冰花》廣為人知外，大河小說《濁流三部曲》、《臺灣人三部曲》、《高山三部曲》等皆備受推崇。一生寫作超過2,000萬字，著作等身，作品本身就是台灣人的寫照，透過鍾老的作品可以看到台灣的歷史、表達自我追尋以及對傳統、特權和封建的反抗。

市府自2015年開始以鍾老之名，創設文學獎，期許「鍾肇政文學獎」能以文學表達對人的關懷與刻劃時代。鍾肇政文學獎自2017年開始設立長篇小說獎項、市府於2019年完成鍾肇政文學生活園區，而目前正在興建桃園文學館。

・不只划算，是超級划算