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《鐵翼榮光-前空軍桃園基地傳奇》開幕　見證台海空戰戰功彪炳　

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▲《鐵翼榮光-前空軍桃園基地傳奇》桃園市文化局開幕。（圖／市府提供）

▲桃園市文化局舉行《鐵翼榮光-前空軍桃園基地傳奇》展覽。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

前空軍桃園基地、不僅見證臺海空戰的戰功彪炳，亦是全台唯一兼具戰鬥與偵照的軍事基地，市府文化局歷時3年，進行調查研究、古蹟保存、文物影像蒐藏與詮釋、口述訪談推廣等相關計畫，5日舉辦《鐵翼榮光—前空軍桃園基地傳奇》展覽開幕典禮，期透過展覽、影片、主題曲與系列活動，讓民眾更能貼近曾經機密的軍事基地。▲《鐵翼榮光-前空軍桃園基地傳奇》桃園市文化局開幕。（圖／市府提供）

▲《鐵翼榮光-前空軍桃園基地傳奇》開幕，見證臺海空戰戰功彪炳。（圖／市府提供）

文化局長莊秀美指出，《鐵翼榮光—前空軍桃園基地傳奇》展覽，訪談30餘位空勤、地勤與在地居民，收集之史料已超過2,000多件，徵集與建檔文物亦逾2,000件，其中捐贈之物件達300餘件，並完成140餘篇詮釋研究資料撰寫。《鐵翼榮光》5日的拍攝影片的首播，片中退役的將士軍官，重回基地現場，在曾經安身立命的地方，口述曾經的回憶。▲《鐵翼榮光-前空軍桃園基地傳奇》桃園市文化局開幕。（圖／市府提供）

▲▼《鐵翼榮光-前空軍桃園基地傳奇》展覽。（圖／市府提供）▲《鐵翼榮光-前空軍桃園基地傳奇》桃園市文化局開幕。（圖／市府提供）

此外，本次展覽特別邀請歌手白安創作主題曲—「回家的路」，以溫柔具穿透力的歌聲，傳遞空軍無畏無懼、保國衛民的精神。典禮特別邀請20餘位文物捐贈的退役將士軍官，以及國防部空軍司令部、空軍反潛作戰大隊、空軍第五戰術混合聯隊等相關單位參與。▲《鐵翼榮光-前空軍桃園基地傳奇》桃園市文化局開幕。（圖／市府提供）

▲市長鄭文燦參觀展覽。▼空軍機隊隊徽。（圖／市府提供）▲《鐵翼榮光-前空軍桃園基地傳奇》桃園市文化局開幕。（圖／市府提供）

展覽由踏入文化局大廳開始，隨著擬真飛機映入眼前，帶著時間行囊，由文化局第一展覽室，跑道煤油燈的點燃開始，透過歷史軸、建築群由近而遠概述基地輪廓，以「基地裡的熱血長天」、「基地裡的美式生活」、「英雄背後的英雄們」、「歸家」等主題引導，並設置基地七大設施群AR數位互動媒體、照相技術隊暗房、飛行員電影教室等情境式體驗，最後以眷村的生活過往軌跡，引領對未來基地的各種想像與期望。▲《鐵翼榮光-前空軍桃園基地傳奇》桃園市文化局開幕。（圖／市府提供）

▲首場講座。▼系列活動。（圖／市府提供）

▲《鐵翼榮光-前空軍桃園基地傳奇》桃園市文化局開幕。（圖／市府提供）

文化局表示，系列活動從5日開始，首場推出主題講座「儀表板的秘密—飛行員的任務故事」、7月12日「最神秘的黑貓中隊在前空軍桃園基地」暖身。本次《鐵翼榮光-前空軍桃園基地傳奇》即日起至7月19日在文化局大廳與第一展覽室展覽，接續8月14日至9月30日巡展至曾作為日軍的陸軍航空隊隊長駐所與戰機疏散區的通訊指揮中心—桃園市歷史建築八德餘慶堂展開，邀請民眾一同參與，感受基地的歷史榮光。

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