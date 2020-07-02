2020桃園鍾肇政文學獎徵文倒數40天　總獎金200萬首創線上投稿

▲2020桃園鍾肇政文學獎徵文，今年以「日常拾筆」為主題。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2020桃園鍾肇政文學獎徵文倒數40天，市府文化局2日指出，今年鍾肇政文學獎首創線上投稿方式，除了知名作家演講的「名家沙龍」，也策劃「作家散步地圖」；各類文體將評選正獎1名、副獎2名，5種文體共計頒發15個獎項，獎金高達新台幣200萬元，歡迎全國各地喜愛文學的朋友踴躍投稿、共襄盛舉。

▲中央大學前文學院院長李瑞騰致詞。（圖／市府提供）

桃園市長鄭文燦於出席市府舉辦的「2020桃園鍾肇政文學獎」徵文倒數活動說，鍾肇政先生是台灣文學之母、一代文學巨人，今年鍾肇政文學獎以「日常拾筆」為主題，自4月起開始徵稿，不限國籍、不限定題材，並採紙本或線上投稿二種徵文方式，類別包括新詩、短篇小說、報導文學、散文及童話共計5個文學獎，希望鼓勵更多人投入文學創作，傳承鍾老的創作精神，書寫對於土地、日常及歷史的各種想像，也作為獻給鍾老的禮物。

▲2020桃園鍾肇政文學獎徵文倒數40天。（圖／市府提供）

鄭市長表示，市府修復鍾肇政文學生活園區，現已成為文學教育基地，但是鍾老更看重以他為名的文學獎，雖然乍看之下很小眾，但累積的傳統卻很深厚。今年的文學獎也舉辦名家沙龍、作家散步地圖及文學營等活動，希望讓年輕一代的朋友們成為更好的創作者，相信在鍾老離開的這一年，持續傳承其文學精神，將更有價值。包括市府文化局長莊秀美、客家局副局長戴興達、桃園區長陳玉明、市圖館長唐連成、中央大學前文學院院長李瑞騰等均一同出席活動。

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