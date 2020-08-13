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首屆「富岡鐵道藝術節」8/14浪漫登場　重量級DT668蒸汽火車王亮相

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▲首屆「富岡鐵道藝術節」8/14浪漫登場。（圖／文化局提供）

▲藝術家謝嘉亨經典重現臺灣第一部蒸氣火車「騰雲號」。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「嘟、嘟，火車來囉！」首屆富岡鋼鐵道藝術節，8月14日起至23日在桃園富岡車站及周邊區域熱鬧登場。市府文化局於8月15日與臺鐵攜手合作，出動臺鐵最具「重量級」、素有「蒸汽火車之王」稱號的DT668蒸汽火車，將在富岡火車站亮相，還有「客家趕集老街時光機」活動，帶著大家走進時光機，感受1929年富岡火車站設立時的懷舊時光。▲首屆「富岡鐵道藝術節」8/14浪漫登場。（圖／文化局提供）

▲「富岡鐵道藝術節」是市府今年首辦。（圖／文化局提供）

「富岡鐵道藝術節」是市府今年首辦，盼藉由節慶活動參與，在傳統與新生的對話中重新認識富岡，富岡原名「伯公岡」，位於桃園楊梅最南端，全區土地公(客語稱:「伯公」)廟林立，早期以農村為主的客家聚落;富岡與鐵道共生共榮，1929年日治時期鐵道行經，火車站設立，為交換貨務及稻米集散地，車站前中正路老街上一排巴洛克立面古宅，見證昔日繁榮人潮川流的歷史。▲首屆「富岡鐵道藝術節」8/14浪漫登場。（圖／文化局提供）

▲復古裝扮的演員體驗富岡老街百年前的風華時光。▼藝術家許宗傑在三連陂的百隻小白鷺鷥新作。（圖／文化局提供）

▲首屆「富岡鐵道藝術節」8/14浪漫登場。（圖／文化局提供）

桃園市政府文化局以發掘在地生活美學出發，透過藝術欣賞富岡，今年共計14件新創作，有藝術家許宗傑在三連陂的百隻小白鷺鷥新作；藝術家賴純純以鮮明的個人風格搭配民生陂環境，創造出繽紛盛開的花也呼應富岡小鎮再創的生機；藝術家謝嘉亨經典重現臺灣第一部蒸氣火車「騰雲號」；臺鐵富岡機廠葉時進師傅、龍盛鈺師傅利用報廢火車零件創作特色人偶；透過藝術家賴哲祥、李達皓和林金昌的巧思，隱身在公園一角、街道及轉角處，賦予老鎮街角童趣般的想像。▲首屆「富岡鐵道藝術節」8/14浪漫登場。（圖／文化局提供）

另外，還有今年4月份舉辦的富岡鐵道裝置藝術徵件，從74件獨一無二的創作中經過一番激烈徵選過程，入圍6件藝術裝置，新銳藝術家鍾珮榕、吳韋廷、摸脖子團隊、鄞嘉瑋與連國淵團隊和Harumaki Studio團隊透過藝術重新翻轉小鎮想像，讓遊客漫遊小鎮同時欣賞地景藝術。

富岡鐵道藝術節盛大開幕表演將在8月15日下午2時30分於富岡火車站前廣場舉行，邀請「御鼓坊」、「淡水高蹺隊」、「電音三太子和土地公」、「客家方口獅藝」、「明日之星舞蹈團」及「身聲劇場」等一同藝陣起舞；精彩的還有，8月15日開幕當天將帶領民眾穿越時空重回1920年代，復古裝扮的演員們騎著雜貨車、抬著扁擔「賣雜細」，體驗富岡老街百年前的風華時光；更特別的是邀請「蒸汽火車之王」DT668蒸汽火車來到現場，與大家一起參與富岡鐵道藝術節，8月15日下午3時至5時，安排於富岡火車站旁拍照區域供民眾拍照留影，8月15日開幕活動當天上午11時起，將提供100份限量消暑便當，憑富岡車站當日車票，無論起站或是迄站都可以至大會服務台領取，每人限領一份，送完為止。

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