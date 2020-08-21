女友在洪水中划船救回鋼彈模型　他超感動：一輩子不會辜負你！

▲女子幫男友救回鋼彈模型，感人的行為被稱為「神仙愛情」。（圖／翻攝自秒拍／JSTV荔枝視頻）

記者李振慧／綜合報導

重慶近來因為持續的暴雨導致洪水災害，許多街道也出現淹水情況，一名女子為了幫男友救出心愛的鋼彈模型，竟然在洪水中划船返回家中，破窗闖入2樓成功帶回模型，無私的行為讓男友超級感動表示，「這輩子我都不會辜負你」。

江蘇《荔枝新聞》報導，影片中可看到，一名女子在洪水中划著小船，小船上放滿了男友心愛的鋼彈模型。居住在重慶魚洞的男友鄭浩19日表示，之前接獲社區通知洪水會來，根據水位他預測可能只會淹到1樓，2樓應該不會有事，便只把1樓清空。

鄭浩表示，「該搬的都搬了，鋼彈全都放到了2樓，但是今早起來發現水位又更新，當時我和女友說，『鋼彈還在2樓怎麼辦？』我因為不會游泳，本來準備穿救身衣去的，結果對方把我攔了下來。」

女子金彤表示，「因為他（男友）不會游泳嘛，如果出什麼事至少我會游泳」，再加上她觀察水面沒有很湍急，比較偏向平靜的死水，所以攔下男友自己去。鄭浩則表示，當下比起鋼彈，更擔心女友安危，「我就一直望著她那個地方看，很擔心會翻船」。

計畫明年結婚的2人甜蜜表示，「我喜歡的事他陪我做，他喜歡的事我陪他做，這樣可以保持愛情的新鮮感」。暖心故事在網路上被網友大讚，「好有愛」、「這樣的女友給我來一打」、「這樣的老婆娶得值了」，不過也有網友表示，「人身安全還是比較重要」、「我才不會讓我女友去冒險」。

►我該答應女友嗎？

