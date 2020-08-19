被57女控告性侵！時尚大亨還貢獻「女友」　強迫2未成年兒「轉大人」

▲加拿大時尚品牌Nygrd International創辦人Peter Nygard。（圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

加拿大時尚大亨尼加德(Peter Nygard)近來官司纏身，除了曾被57名女子控告性侵，2名兒子16日也對他提出起訴，控告14、15歲時被他所雇用的性工作者奪走童貞，強迫還是未成年者的他們一夜之間「成為男人」。

現年79歲的尼加德，是時尚品牌Nygrd International的創立者，擁有加元8億身價的他也是該國最有錢的富翁之一，近來被2名親生兒子告上法院，法院為保護2名受害人身分，對外以John Doe 1與John Doe 2稱呼。小兒子控訴，2018年自己14歲時，在家中被爸爸的「女友」性侵，對方其實是一名性工作者。

大兒子也有過同樣遭遇，2004年他15歲時也被同一名女子性侵，對方故意在他面前洗澡，還為他口交，最後發生性關係，結束後對方還說，「以一個寶寶來說做得還不錯」，多年來他一直為這件事感到羞恥，沒想到後來發現弟弟也遇到一模一樣的遭遇，兄弟倆才決定一起對父親提出控訴。

尼加德早些時候曾被一共57名女性控告性侵，其中2名受害者只有14歲，警方歷經5個月的調查，於今年2月突襲他位於曼哈頓與洛杉磯的總部，不過對於指控他全部予以否認。大兒子表示，希望自己的故事能夠幫助有類似經驗的人站出來，「無論是這起案件還是其他案件，做出這種行為與虐待的人，我不認為可以讓他輕易擺脫罪行」。

▼尼加德因為被多女控告性侵，今年2月總部被警方搜索。（圖／達志影像／美聯社）

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