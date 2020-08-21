黃河潼關站迎1996年以來最大洪峰！ 小浪底水庫4大閘門全開洩洪

▲黃河潼關站迎1996年以來最大洪峰。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

據中國水利部黃河水利委員會20日通報，水文部門預報，正在持續演進的黃河5號洪水，於今天21日10時前後到達潼關水文站，為1996年以來該站最大洪水。目前，小浪底水庫1個孔板洞和3個排沙洞已全部打開，加大下洩流量，騰出庫容。

中國水利部黃河水利委員會防禦局方案技術處處長張素平表示，今年汛期黃河上游來水明顯偏多，龍羊峽、劉家峽水庫一直處於高水位運行狀態，加之各方面預測，今年黃河發生華西秋雨的可能性較大。

此外，為應對持續發展的5號洪水，黃河水利委員會決定結合攔洪削峰、水庫排沙、河道沖淤等綜合需要，實施中下游水沙聯合調度，自20日12時起，調度小浪底水庫開啟3條排沙洞、1條孔板洞，加上機組發電，按4,000立方米每秒均勻下洩，洩流過程不少於6天。

相關專家表示，今年汛期黃河上游來水明顯偏多，龍羊峽、劉家峽水庫一直處於高水位運行狀態，加之各方面預測今年黃河發生「華西秋雨」的可能性較大，須適時加大小浪底水庫洩量，這樣既可以避免後續攔洪運用時庫區水位抬升過快，也可以充分利用這次中游幹支流洪水過程進一步沖刷小浪底、三門峽水庫淤積，推進水庫河道泥沙年際調節，最大限度實現洪水資源化利用。

針對此次洪水，黃河水利委員會已於20日12時同步啟動了黃河中下游水旱災害防禦Ⅳ級應急響應，並向有關河務部門及地方防指發出通知，要求加強巡堤查險和工程防守，做好低灘區及浮橋等涉水安全管理，同時派出工作組赴下游防洪一線，確保防洪安全。

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