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心儀女同事被追走！22歲男不忍心報復「女神」　竟然砍她室友洩憤

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公司女神被追走！22歲男想報復又下不了手　竟然砍她室友洩憤。（圖／翻攝自秒拍／燃新聞）

▲男子因為心軟無法對女神下手，便去砍對方室友。（圖／翻攝自秒拍／燃新聞

記者李振慧／綜合報導

南京一名男子一直暗戀公司女同事，追求被拒絕後竟然動了殺機，闖入對方家中想要行凶時又不忍心對暗戀對象下手，就遷怒完全不認識的無辜室友，持刀把人砍成重傷。本案判決結果近來出爐，被告因犯下故意殺人罪，被判處有期徒刑8年。

這起事件去年6月2日發生在南京市的江寧經濟技術開發區，因為情節與2016年江歌案類似，所以被媒體以「南京江歌案」稱呼。22歲男子韓宇被女同事郝琳拒絕後，因為無法接受對方後來與另一名同事郝男在一起，計畫約郝男喝酒時伺機行凶，然而言談中發現，2人也交往得不順利，突然覺得彼此同是天涯淪落人，便轉而想對郝女報復。

韓男晚間11時來到郝女宿舍，想要下手時看到心中「女神」又突然心軟，竟然掏出身上的水果刀攻擊對方室友陳芳出氣，陳女的脖子、手、後背、胳膊等處慘被捅了多刀，直到其男友江鵬趕到現場拉開才停手，後來便又轉而攻擊江男。

江寧開發區法院近來審理此案，被告對被害人陳女造成頸部穿刺傷、雙上肢開放性損傷等8處傷情，被害人江男則是左頸部約4cm斜行切割傷、氣管損傷、雙側氣胸等6處傷情，以故意殺人罪追究其刑事責任，判處八年徒刑，賠償人民幣10萬元（約台幣42萬元）。

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