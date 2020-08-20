花蓮男情糾談判開霰彈槍！軍人休假遭波及「全身血孔」　花防部：配合調查

▲▼余姓士兵遭霰彈槍擊中，造成頭、臉及胸部全是槍傷，緊急送醫急救。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市19日晚間驚傳槍響！20多歲黎姓男子疑似與人有糾紛，談判不成竟拿改造霰彈槍，朝一間車行開槍，誤傷正在花防部當兵的余姓男子，造成他左胸、右眼及臉部有密密麻麻槍傷，經緊急送醫急救沒有生命危險。

花蓮分局表示，19日21時32分接獲報案疑似有槍響。分局前往了解案情，並盤查在場人員，犯嫌黎男丟下隨身背包竄逃，員警立即追緝並將黎男控制帶返現場。

警方當場從黎男所攜帶之側背包內搜出起改造霰彈槍一枝、藍波刀一把、霰彈槍子彈21顆（未擊發）、彈殼4顆。經了解黎男因與王姓女子有感情糾紛，憤而持槍前往上開地點，朝王女開槍，卻誤傷在旁的余男。

花防部20日緊急對外澄清聲明：有關媒體報導「花蓮感情糾紛槍擊，士兵中彈」乙節，陸軍花東防衛指揮部澄清「感情糾紛談判中彈」報導內容與事實不符，所屬二支部余姓士兵於昨（19）日休假至羅姓友人車行聊天，遭黎姓民人開槍流彈波及受傷，經緊急送醫無生命危險，本部除配合檢警調查，並協處相關後續醫療事宜。

▲黎男開槍後，警方獲報趕到現場開槍現場追捕黎男。

花防部強調，將援引為例，持恆要求休假官兵營外安全，以杜類案。

花蓮警方表示，搜出的霰彈槍一把及藍波刀一把、霰彈槍子彈21顆（未擊發）、彈殼4顆已依法查扣，並將黎男逮捕偵詢。全案依槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂案偵辦，並移送花蓮地檢。對於槍擊事件僅說仍在調查中，初步了解是雙方疑似有感情糾紛相約談判，不過開槍的黎男辯稱是槍枝走火誤傷，當事人對於案件過程都避重就輕，對於槍枝來源及為何開槍，仍在釐清當中。

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