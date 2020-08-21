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李克強穿雨鞋踩爛泥重慶勘災　自掏腰包買三袋麻花助消費

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▲大陸國務院總理李克強前往重慶勘查洪水災情。（圖／翻攝中國青年報）

▲大陸國務院總理李克強前往重慶勘查洪水災情。（圖／翻攝中國青年報）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院總理李克強昨（20日）前往受洪水強侵襲的重慶市，抵達後第一站便前往洪災嚴重的潼南區雙壩村勘查。由釋出的照片可蝦宴，李克強穿著雨鞋，在當地幹部的陪同下，踩著洪水退去後的爛泥，步行進入災區。隨後，李克強轉往重慶市區知名景點磁器口，鼓勵商舖從洪災影響下恢復生氣，最後還自掏腰包向店家買了三袋麻花，以實際行動支持店家消費。

▲李克強於重慶磁器口景點勘災時，自掏腰包賣了三袋麻花。（圖／翻攝中國政府網）

▲李克強於重慶磁器口景點勘災時，自掏腰包賣了三袋麻花。（圖／翻攝中國政府網）

《中國青年網》報導，重慶潼南區雙壩村位於涪江沿線，全村8000多人全部受災，屋內積水最高時達一人多高，村莊周圍的農田、蔬菜大棚全部損毀。受災村民表示，從來沒有見過這麼大的洪水，很多在外打工的人都回家來救災，所幸沒有造成人員傷亡。

前往勘災的李克強穿著雨鞋，跟隨陪同的當地幹部一同徒步進村，由於當地洪災情況嚴重，道路皆是淤積爛泥，但李克強仍走進水毀房屋、受災農田和災民安置點並詢問村民有什麼具體困難。

隨後，李克強轉往市區內的知名景點磁器口勘災。由於這次超強洪峰進入重慶，磁器口不少商鋪和房屋被淹，有的低窪處僅露出屋頂。李克強一連走訪幾家商鋪和住戶察看受災情況，其中，一間食品特產店的牆上，洪水泡過的印漬仍然清晰可見，足有一公尺高。

當地店家向李克強提到，「歇業時間一長，客流便少了許多。」李克強除口頭慰問商家，還在離開磁器口前，臨時走進一家麻花店，自掏腰包買了三袋麻花，用實際行動支持商家、帶動消費。

▲重慶市兩江交匯處洪水空拍。（圖／翻攝新華網）

▲重慶市兩江交匯處洪水空拍。（圖／翻攝新華網）

據悉，長江上游最大洪峰「長江2020年第5號」洪水和「嘉陵江2020年第2號」洪水20日通過重慶中心城區，包括磁器口、南濱路、朝天門等重慶標誌性景點完全泡在水裡，形成「內陸看海」模式，嚴重影響商家生計。

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