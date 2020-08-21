監視器拍到白衣女在工地漂浮　鐵齒保全嚇到失眠：她是鬼新娘！

'Ghostly figure' of woman spotted on building site CCTVhttps://t.co/gJEC9MkzUc — The Sun (@TheSun) August 20, 2020

記者李振慧／綜合報導

英國一名保全深夜查看監視紀錄器時，竟然看到「白衣女鬼」現身，影片中可清楚看到一名穿著白色禮服的長髮女子，緩緩走過工地現場的詭異畫面，然而立即前往現場卻又沒有找到任何人，讓一向鐵齒的他也不得不相信，自己應該是碰到了靈異現象。

英國《太陽報》報導，事件18日凌晨1時53分發生在伯明罕市(Birmingham)舍伯恩街(Sherborne Street)的一建築工地，47歲保全公司老闆李斯(Adam Lees)表示，他透過監視紀錄器看到一名詭異的白衣女子，然而派人3分鐘內前往現場調查卻又沒人，離奇的事件讓他害怕到無法成眠。

鏡頭所拍到的女子穿著白紗，讓李斯懷疑她可能是一名鬼新娘，「我覺得她穿得好像是白紗，她整個人往前傾斜，好像在漂浮，手裡還拿著某個東西，表現得像在等待結婚一樣，看起來就像是一名鬼新娘」。

李斯表示，「那個畫面確實讓我嚇到，我不知道那是什麼，後來一整晚都睡不著，想到就不寒而慄，我以前從來都不相信鬼魂，也有人說我這個畫面是假的，可是我可以向你們保證是百分百真實」。

▼保全堅信自己看到的女子是幽靈。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）