公司隔一條街！甜美妹認定「緣分到了」　2個月就懷孕…隔天粘人男友失蹤了

▲兩人昔日甜蜜合照。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省杭州市王姓女孩擁有可愛清麗的外表，事業得意的她，日前卻在情場遭遇滑鐵盧。她最近和男友相處，總覺得對方怪怪的，立馬柯南上身，去翻了下男友的抖音帳號，竟然查到了個傷心欲絕的真相。原來，男友已經已婚，甚至妻子已經懷孕。可是，她最崩潰的是，現在自己也懷孕了。

據《明珠電台》報導，王女說，她和29歲的陳男，早年因為工作關係，加了微信，但是以前沒多接觸。5月初，兩人偶然間又聊上了，由於他們所在公司只隔了一條路，而且興趣相投，聊了十多天後，陳男開口表白。覺得緣分已至的她，甜蜜答應，開始正式交往，還同居了。

本來這個月，陳男都準備去見女方父母了，可是上個月月底，一向黏人的男朋友回了一趟老家後，就對王女愛答不理。她立馬察覺到不對，詢問對方出了什麼事，也沒得到一個正面答案。

▲懷孕後男友突然變得冷淡。（圖／翻攝自看看新聞）

王女就去翻男朋友的抖音號，7月28日終於發現了男友隱藏的秘密。在一張全家福裡，他和一名女子站得很近。王女心痛表示，「從他抖音的2萬粉絲裡面，陸陸續續找到了他的家人，再從他姐姐的抖音影片裡，找到了他的全家福。」

次日，王女打電話跟男友對質時，他承認了，並說老婆已經懷孕五六個月。隨後，王女用驗孕棒一測，發現自己也懷孕了。她想找陳男要個說法，「兩人的未來該怎麼辦，孩子該怎麼辦。」

7月29日，陳男帶著3名朋友一起，去了王女家，但最終雙方不歡而散，再之後就避而不見了。

此後，王女情緒受了很大的打擊。8月12日，在市第七人民醫院的門診病歷上，醫生的精神檢查是，她有明顯自殘傾向，診斷結果為抑鬱發作。

▲女孩出現自殘現象。（圖／翻攝自看看新聞）

後院起火的陳男，最近已經回了老家。目前，他的家人們，都知道了王女的存在，「因為我老婆最近動了胎氣，我老婆已經懷孕五六個月了，身體不是特別好，我家人也在，我杭州的工作都丟了，其實我這段時間備受煎熬。」

不過，對於兩人的未來，他也承諾，「我自己是過錯方，我是有家庭，不管是經濟補償，還是精神損失賠償之類的，只能是這種方式，但是我是願意去處理的，我會說抱歉，我拿出一個誠懇的態度，這些都沒問題。」

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