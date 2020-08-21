宜蘭翻轉營養午餐新食代　團膳主廚大會師　打造特色佳餚

▲▼宜蘭翻轉營養午餐，縣長林姿妙與團膳主廚聯手打造特色佳餚。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

9月起宜縣推動「營養午餐2.0－質量好、在地好、營養好」，為了讓宜縣學童獲得更完善營養，提升營養午餐質量為每週1次乳品、每週2次有機蔬菜，21日宜縣府邀請宜蘭渡小月餐廳總舖師陳兆麟主廚親自示範打造宜蘭特色佳餚，並邀集縣內學校午餐團膳的主廚們（全順餐盒食品工廠、宜珍實業社、慶豐企業社），展現廚師們的廚藝並分享廚房工作經驗，宜蘭縣政府首屆辦理「翻轉營養午餐新食代」團膳廚藝交流活動，就是要落實營養午餐選用在地食材，翻轉營養午餐新食代。

21日宜蘭縣長林姿妙與天王總舖師陳兆麟主廚聯手示範宜蘭在地特色餐，陳兆麟主廚的《開陽炒米粉》及《西魯肉》，以及林姿妙縣長要翻轉學童滿意度調查不喜歡菜色之一的《蕃茄炒蛋》，強強聯手出好菜，現場香味四溢，撲鼻而來，令人聞了不禁食指大動，真想大快朵頤一番。

而學校及團膳業者也推派廚師展現3個主題，有「宜蘭風味餐」、「學生最不喜愛之菜色」及「青菜大變身」的廚藝巧思，藉由活動也讓學校團膳業者的廚師們，彼此切磋廚藝的好機會，並應用在學童營養午餐上，未來可將新菜色新增在學校營養午餐菜單之中，以及配合午餐教育讓學童更加了解宜蘭美食好滋味。

宜蘭縣長林姿妙表示，經宜蘭教育處與農業處雙方積極合作，輔導縣內團膳廠商提供優質好、營養好的學校營養午餐，也讓縣內在地小農的耕作能有穩定的銷售管道，達到地產地銷的效益，縮短食物里程，確保食材品質與食用安全。

林姿妙指出，學童營養午餐政策經由教育處、學校及團膳廠商積極合作，提供更優質、更美味的營養午餐，營養午餐更是一堂「食」教育，將會持續積極推動縣內學校午餐教育及教育農園，讓學童體驗種植到收成的過程、了解食物的營養價值及宜蘭在地的特色美食，最重要的是要常保一份感恩及惜食的心，未來會持續規劃辦理飲食教育相關的活動，認真、用心做好營養午餐紮根，學童健康才有真正的保障。

宜蘭教育處強調，學童營養午餐政策，不僅僅是免付費的福利政策，最主要是讓孩子能吃得健康，透過結合營養午餐來推動飲食教育並且帶動地方農業發展的附加價值，推動「營養午餐升級2.0」，除了注重食材來源及食品安全品管之外，也整合縣內有機農業資源，鼓勵營養午餐團膳廠商，優先選用宜蘭在地有機食材，導向照顧在地農民並促進地方產業發展，達到循環經濟的概念，也讓學童飲食更佳營養、健康。

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