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2020宜蘭員山七夕情人節星空隧道愛情銀河 感受湖光山色專屬浪漫

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▲▼2020宜蘭員山七夕情人節四大浪漫場域，要大家來約會。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼2020宜蘭員山七夕情人節四大浪漫場域，要大家來約會。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

七夕情人節即將來臨，超閃的愛戀就在宜蘭員山！員山鄉公所首次舉行情人節活動，於望龍埤打造四大浪漫約會場域與多處打卡熱點，將古老傳說與光雕科技結合，訴說全新的愛情故事；開幕當晚更邀請宜蘭知名舞蹈團-湸泧舞蹈團帶來精采演出；21至30日，連續10天，邀您共度浪漫七夕！

▲▼2020宜蘭員山七夕情人節四大浪漫場域，要大家來約會。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼2020宜蘭員山七夕情人節四大浪漫場域，要大家來約會。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

2020宜蘭員山七夕情人節營造四大浪漫約會場域，「拱橋」、「九曲橋」、「環湖步道」、「湖心島」紛紛穿上粉紅色系的燈飾，傳說中的鵲橋、銀河、天使之翼、相思樹、天鵝湖、仙女鞋等一一重現，光影與湖面倒影交錯迷離，相互輝映，彷彿置身銀河夢境，遊客可以盡情打卡拍照，感受浪漫氛圍。

彎彎曲曲的九曲橋，變身成為傳說中的星空隧道，祝福每對走過隧道的情侶都能克服愛情路上的曲折，「終成眷屬」。一對天使之翼，象徵愛情展翅高飛，愛到最高點；玫瑰花，象徵愛情開花結果，永遠芳芬；湖面兩隻巨型天鵝，如膠似漆，「擺兩好鵝」祝福「百年好合」。

▲▼2020宜蘭員山七夕情人節四大浪漫場域，要大家來約會。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

此外，活動期間還特別規劃在地農產品展售，邀請三大休閒農業區進駐，販賣各式優質農特產品，供遊客選購。展售分項目別為枕頭山:火龍果、芭樂（紅心、珍珠）、竹筍；橫山頭：野薑花粽、芋頭；大湖底:鳳梨及相關加工品（鳳梨豆醬、果醋、果乾等）、韭菜，等精選優質農特產，現場都可以買的到、吃的到。

員山鄉長張宜樺表示，公所用光雕重現牛郎織女的愛情故事，希望民眾可以感受浪漫的氣氛，同時，因為疫情使鄉內許多行業受到衝擊，盼藉由活動吸引更多人來員山旅遊，用行動支持三大休閒農業區優質的農特產品。七夕情人節活動期間，歡迎全國各地的朋友一起來員山旅遊！

▲▼2020宜蘭員山七夕情人節四大浪漫場域，要大家來約會。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

員山七夕情人節活動光雕展示時間為晚間6時至10時，期間管制汽機車出入，現場導引車輛停靠湖山國小左前方「枕山幸福大廚房」大型停車場。歡迎全國各地朋友帶著伴侶或家人，來員山牽手走鵲橋，欣賞夢幻光雕，增進情感，升級幸福！

望龍埤為員山鄉內人氣景點，近年在公所與地方共同推動下，針對園區內的環湖步道、安全護欄、無障礙設施等進行改善，同時也在大礁溪橋頭旁增設一處1公頃的大型停車場，以紓解假日車潮，促進地方觀光發展。

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