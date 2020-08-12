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快訊／驗出諾羅病毒害164人上吐下瀉　礁溪老爺酒店首發聲明道歉了

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▲▼宜蘭礁溪老爺酒店外觀。（圖／記者游芳男攝）

▲諾羅病毒重創15年五星級金字招牌，礁溪老爺酒店12日道歉且儘速彌補旅客。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

礁溪老爺酒店4日爆發「疑食物中毒」案以來，共164人發生噁心、嘔吐及腹瀉等，其中有92位民眾有就醫史。而檢驗報告12日出爐，宜蘭衛生局表示，是諾羅病毒惹的禍。檢驗報告出爐，礁溪老爺除道歉外，也表示會儘速彌補旅客。

礁溪老爺酒店表示，8/4宜蘭衛生局至飯店採驗包含員工檢體、環境檢體、食品檢體與飲用水，8/12日檢驗報告顯示「環境檢體、食品與飲用水檢驗結果皆符合標準呈現陰性，惟檢驗人員檢體呈現諾羅病毒為陽性」，員工皆為無症狀，但飯店為慎重起見仍請員工即刻返家休息，亦持續關心安排7天後復工並暫時調離供膳場域，館內公共空間也於8/5第一時間進行自主全面性環境消毒。

請繼續往下閱讀...

此外，飯店亦陸續追蹤其他消費者狀況，後續收到消費者回饋亦疑似呈現諾羅病毒陽性症狀，雖目前尚未能追溯病毒感染源頭，但礁溪老爺身為五星級酒店，未能確實提供安全無虞的度假環境，對此造成消費者身體不適致上最大歉意。

另為表達歉意並儘速彌補，礁溪老爺已陸續聯繫旅客，凡因此事件受影響之消費者僅須檢具住宿或用餐與就醫單據，飯店將陸續聯繫儘速進行慰問及後續協助，消費者亦可透過各種方式聯繫飯店，電話03-9886288、02-25411999、07-2236117或官方粉絲團訊息或官方信箱service@ch.hotelroyal.com.tw。

礁溪老爺指出，持續落實環境消毒與自主管理，配合衛生局建議再加強如下相關措施：

每日持續進行環境表面及地面擦拭，如客房櫃台、電梯按鈕、各式觸摸式設備、樓梯扶手、手推車、電話筒、地面、廁所與工作台面之消毒;公共空間提供洗手乳、75%酒精、擦手紙供消費者洗手使用;消毒後製成紀錄供衛管人員檢驗，再加強以當天泡製濃度為1000ppm稀釋漂白水加強消毒並提升頻率。

員工持續落實自我防護措施並建立通報流程，一但發生腸胃症狀須立即自主通報並就醫直至症狀解除後休息48小時方可上班;員工上班皆需量體溫並消毒雙手，工作期間嚴禁碰觸食品與各式開關;前場員工上班一律配戴口罩;作業人員工作前，需更換衣帽配戴口罩，以肥皂確實清潔手部;供膳人員需備戴拋棄式手套，若有破損即刻更換，再嚴格加強手部衛生，以肥皂清潔20秒以上再以75%酒精噴灑手部;依作業場所性質不同不互相支援以避免交叉感染;落實所有員工自主健康管理。

餐飲空間入場用餐需戴口罩;前後場工作人員亦需全程戴口罩作業;每日持續進行環境表面、餐桌椅、兒童餐椅、餐台與地面擦拭，再加強以當天泡製濃度為1000ppm稀釋漂白水在用餐場所靜置30分鐘加強消毒；新增一次性專屬取餐夾;消費者用餐前須以酒精進行手部消毒;營運現場增加防疫告示。

礁溪老爺強調，在宜蘭經營15年，提供消費者安全無虞的度假環境是飯店最重視的，發生此事無論起因為何，飯店都需負起責任，對於所有信任礁溪老爺的消費者是深感抱歉，所有寶貴意見也都一一詳細閱讀虛心領受，後續亦積極配合政府落實環境消毒與人員自主健康管理，懇請大家持續監督，飯店必定以最嚴謹的態度加強內部管理並建構安全的度假環境，以不辜負廣大消費者的信任與期待。

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