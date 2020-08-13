宜蘭恐怖磚造屋！「前後任房客」接連飄屍臭才被發現...鄰嚇呆毛骨悚然

▲宜蘭傳人倫悲劇！男子伴屍多日，事發的一樓磚造屋前任房客，同是死亡多日才被人發現，令鄰居們害怕不已。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭傳人倫悲劇！宜蘭一男在租處與母親吵架，拉扯中疑害母撞地亡，鄰居10日經過租屋處時聞屍臭味，才知男子伴屍至少4天以上，不幸的是，這租屋處的前一任房客，也是在屋內身亡傳屍味臭才被人發現，令鄰居們不勝唏噓也令他們感到害怕不已。

宜蘭一名重度身心障礙男子，2年前與67歲的母親，租下一樓的磚造屋相依為命，平時母子會一同搭公車至宜蘭市等地領取愛心便當，在晚間才回到租屋處。

不幸的是鄰居10日經過租屋處時聞到濃濃屍臭味，登門才知男子伴屍至少4天以上。男子庭訊時，點頭示意有拉扯母親頭撞地，13日宜蘭法院以吳男有自殘傾向且無法交保，並有逃亡之虞及涉重罪裁准羈押。

鄰居們透露，這間磚造屋前任房客也是在屋內身亡多日，傳出屍臭後才被人發現，接連有房客在屋內死亡多日才被發現，讓人不勝唏噓也令他們感到害怕不已。

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