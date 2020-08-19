北宜高鐵勝出機率大！林佳龍曝「3大優勢」：環保、運能、觀光都更好

▲北宜直鐵路線行經集水區，有環保疑慮。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部規劃北宜高鐵、北宜直鐵等計畫，其中北宜高鐵現正進行綜合規劃，結果預估年底出爐，其中有3條路廊列入評估，1條未經過翡翠水庫集水區。交通部長林佳龍日前以臉書回應網友，指出在「環保、營運能量、觀光」等三大方面，都是高鐵路線出線機率較高。

有網友昨日在林佳龍臉書留言，建議「北宜直鐵和高鐵延伸宜蘭這項政策同步進行」。

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林佳龍表示，北宜直鐵因為要經過翡翠水庫集水區，受到環保團體的關切，交通部改推動北宜高鐵，雖然因為要盡可能遠離集水區，路線較長，但因採用高鐵營運，所以反而縮短民眾抵達宜蘭的時間，從南港出發到宜蘭估計不用20分鐘，民眾到宜蘭後即可轉搭東部快鐵到花蓮或台東，如此讓台鐵、高鐵相輔相成。

▲林佳龍認為，北宜高鐵路線優勢多。（圖／記者李毓康攝）

林佳龍指出，近年由於民眾對高鐵的需求增加，高鐵公司本來就有要購買新車加入營運，在北宜高鐵通車後還會再有新車加入營運，屆時營運的能量會大增，可以減緩買不到票的狀況。

林佳龍表示，對於既有的宜蘭線鐵路，高鐵通車後或許會減少一般過路旅客搭乘，但由於該路線經過福隆、暖暖、頭城等觀光景點，深具觀光鐵路的潛力，確實也有其發展優勢。

▲北宜高鐵目前進行綜合規劃中。（圖／記者李毓康攝）

根據鐵道局的初步規劃，北宜高鐵南港－頭城約770億元，頭城－宜蘭為185億元，共955億元，北宜直鐵則為668.34億元。運能方面，高鐵雙向每小時可開行12到15班列車，載運1萬4400人次至1萬8000人次。

而直鐵雙向每小時可開9班車，加上台鐵舊線，可載運7200人次。行車時間方面，高鐵約13分鐘、直鐵27分鐘、台鐵舊線普悠瑪58分鐘。不過由於直鐵路線行經翡翠水庫集水區，因此有環保疑慮。