影／67歲母慘被身障子拉頭撞地慘死！眼前蛆蟲狂蠕　他吃愛心便當伴屍4天

記者游芳男／宜蘭報導

人倫悲劇！宜蘭吳姓男子本月6日與母親吵架，拉扯中疑害母撞地，鄰居10日經過吳男租屋處時聞屍臭味，才知男子伴屍至少4天以上，重度身心障礙的吳男庭訊時，以只點頭示意有拉扯母親頭撞地，13日宜蘭法院以吳男有自殘傾向且無法交保，並有逃亡之虞及涉重罪裁准羈押。

▲領有重度身心障礙34歲吳姓男子，疑爭吵拉扯害母撞地亡，宜蘭法院裁准收押。（圖／記者游芳男攝）

重度身心（智能）障礙的宜蘭礁溪鄉34歲吳姓男子，由67歲的母親在租屋處照顧生活，鄰居10日經過租屋處時聞到濃濃屍臭味，登門才知吳男伴屍至少4天以上。

據了解，法醫12日解剖，初步判定有心臟病史的死者是心因性致死。而死者被發現時，是仰躺房間床旁地上，屍體腫脹腐爛且已長蛆，加上最近天熱，回推死亡應至少4天以上。

宜蘭地方法院發言人黃永勝表示，庭訊時，陳述意願不高，只以點頭或搖頭為回答的吳男是有點頭示意在拉扯中，母親跌倒頭撞地板；被問到是否有錢交保時，吳男只比出3的手勢（意指身上有3千元）。另外，吳男也以手勢比有吃東西，被問到誰提供食物時，吳男比外面手勢（按：吳男平時會到租屋處附近拿愛心便當）。

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