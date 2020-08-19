美參院：俄羅斯利用「川普前親信＋維基解密」干預2016大選

▲美國共和黨把持的參議院最新報告出爐，文件中揭露「通俄門」案決定性詳情。（圖／路透）



文／中央社華盛頓18日綜合外電報導

共和黨掌控的聯邦參議院情報特別委員會（Senate Select Committee on Intelligence）今天最終審查報告指出，俄羅斯利用共和黨政治操盤手曼納福特（Paul Manafort）與揭密網站維基解密（WikiLeaks），試圖協助現任總統川普贏得2016年大選。

《路透社》報導，長達966頁的報告指出，在俄羅斯暗助川普陣營對抗民主黨對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）過程中，維基解密扮演著關鍵角色，而且可能知道自己在協助俄羅斯的情報活動。這份報告對於2016年選舉爭議，可能是最具決定性的公開說明。

報告發現，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）親自指示俄國人員駭入與民主黨有關的電腦網路與帳號，並外洩有損希拉蕊的資訊。

川普在亞利桑那州育馬（Yuma）選舉造勢活動中被問到參院報告一事，他說，「我對報告一無所知，我沒看報告。」川普告訴媒體，「這完全是個騙局。」

▲川普的前競選團隊主席曼納福特（Paul Manafort）被指在2016年大選前後與俄方人員進行謀劃。（圖／路透社）



聯邦參議院情報特別委員會稱，川普前競選總幹事曼納福特於美國2016年大選之前、期間和選後，與俄羅斯人員一起謀劃，包括與親蒲亭的寡頭權貴德里帕斯卡（Oleg Deripaska）、「俄國情治官員」克里姆尼克（Konstantin Kilimnik）等。

委員會認為，曼納福特身為川普親信，其角色為俄羅斯的情報活動創造機會，並指他「有高層級情資管道，並願意和俄情報活動密切關聯的個人分享資訊……這是對美國反情報工作的重大威脅」。

曼納福特的律師並未回覆《路透社》的置評要求；維基解密也未立即回應。川普將於11月3日總統大選中對決民主黨的拜登（Joe Biden），這份報告是否造成任何影響效應，目前並不清楚。

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