快訊／民主黨正式提名！　拜登、賀錦麗代表角逐2020美國總統大位

▲民主黨正副總統參選人拜登(Joe Biden)與賀錦麗(Kamala Harris)。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國民主黨全國代表大會18日晚間進入第2天,正副總統參選人拜登(Joe Biden)與賀錦麗(Kamala Harris)獲得正式提名,代表民主黨角逐2020美國總統大位。前總統柯林頓與高齡95歲的前總統卡特也現身力挺,

It is the honor of my life to accept the Democratic Party's nomination for President of the United States of America. #DemConvention