蜜雪兒猛批不幸領袖　川普推特反擊：因為「你丈夫」我才進白宮

▲蜜雪兒歐巴馬(Michelle Obama)在民主黨全代會發表演說。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社

美國前第一夫人蜜雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)在民主黨全國代表大會上砲轟現任總統川普,形容他「陷入麻煩無法脫身」。川普今天憤而推文回擊,前總統歐巴馬也遭殃。

法新社報導,這次民主黨全代會將提名拜登(Joe Biden)為總統候選人。蜜雪兒在大會首夜的主題演講中,批評川普是個製造分裂的不幸領袖,無法應付2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情及其龐大經濟衝擊等挑戰。

川普直到今天早上才回擊猛攻,同時批評蜜雪兒的丈夫歐巴馬,以及曾擔任歐巴馬兩任副手的拜登。

川普寫道:「拜託有個人去跟@蜜雪兒歐巴馬解釋一下,如果不是你的丈夫歐巴馬做過的好事,川普也不會在這兒,在這棟漂亮的白宮裡。」

Somebody please explain to @MichelleObama that Donald J. Trump would not be here, in the beautiful White House, if it weren’t for the job done by your husband, Barack Obama. Biden was merely an afterthought, a good reason for that very late & unenthusiastic endorsement.....