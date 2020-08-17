中國稀土出口減7成　《共同社》：或成為美中最新導火線

▲中國稀土輸出量今年初起明顯減少，7月出口比去年同期減少69.1%，被認為可能成為美中對抗的新導火線。（圖／CFP）

文／中央社東京17日綜合外電報導

中國稀土輸出量今年初起明顯減少，7月出口比去年同期減少69.1%。由於美國稀土有8成仰賴中國，這可能成為美中對抗的新導火線，或中國對於川普近期打壓中國企業的報復手段。

日本《共同社》一篇發自北京的報導指出，中國稀土輸出量從4月以來明顯減少，原因是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴大，國際需求減少，物流也中斷。但美國包括軍事在內的高科技產業等，稀土需求有8成仰賴中國進口，預期中國往後可能繼續限制稀土出口。

依據中國海關總署統計，中國7月稀土輸出量為1620公噸，去年同期則為5243公噸。

報導指出，中國將稀土定位為「戰略資源」，4月決定設置研發新材料和應用技術的研究中心，展現將稀土用於加強本國產業的方針。

另外，美國川普政府日前批准台灣愛國者三型（PAC-3）飛彈延壽，中國政府表示將制裁主要承包商美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）。中共官媒聲稱，如果斷供稀土，這家全球最大軍火商恐面臨「巧婦難為無米之炊」的局面。

《共同社》分析，如果美國發動新一輪對中國經濟制裁，中國也可能限制稀土出口作為報復。美國近期正在推動稀土的替代供應方案，但短期內應難實現。

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