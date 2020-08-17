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澳國防部警告「高度活躍外國間諜」竊軍方機密　媒體爆：來自中國

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▲網路，駭客，資安，資訊安全，程式碼，程式，木馬。（圖／pakutaso）

▲澳洲國防部警告，「高度活躍的」外國間諜密謀竊取軍方機密。（示意圖／pakutaso）

文／中央社記者丘德真雪梨17日專電

澳洲國防部罕見的發出警告，指有「高度活躍的」外國間諜密謀竊取軍方機密。當地媒體引述不具名官員的談話，指稱相關間諜活動是來自中國。

澳洲國營媒體《澳洲廣播公司》（ABC）16日報導，國防部發布聲明指出，有「高度活躍的」外國間諜正在密謀竊取澳洲軍方機密，這已對澳洲斥資90億澳幣（計約1900億新台幣元）的軍艦國造計畫構成「極度威脅」（extreme threat）。

無黨籍獨立聯邦參議員派屈克（Rex Patrick）指出，國防部相關聲明的嚴厲措辭，是史無前例的。

《澳洲廣播公司》報導，國防部稍早拒絕公開向聯邦政府所提交的船艦國造計畫簡報內容，但有記者依據資訊自由公開（FOI）法規向當局提出申請，要求國防部公開有關資訊。國防部發出回應聲明指出，由於有外國間諜試圖竊取有關資料，為保護澳洲國家利益，故此國防部拒絕公開。

國防部警告，「目前有外國情報機構對（澳洲）國家主權和聯邦戰略利益構成極度威脅。」「敵人高度活躍地試圖取得關於澳洲目前和未來海上實力的資料，其目的是要推展他們的利益和侵蝕澳洲的實力。」國防部強調，「要是公開有關資料的話，可能會被人利用，將直接或間接地損害澳洲利益。」

報導中提到，國防部並未指明是什麼國家所為，但多名不具名的國家安全事務官員指出，有關間諜活動主要是受到中國政府指使。

The Defence Department warns a multi-billion-dollar shipbuilding project is being threatened by "highly actively" foreign agents in plots to steal military secrets.

ABC News 發佈於 2020年8月15日 星期六

中國間諜在澳洲日益活躍的問題，已成為澳洲關注焦點。由於而澳洲軍艦國造的地點是在南澳州首府阿得雷德（Adelaide），外界呼籲澳洲聯邦政府應下令關閉「中國駐阿德萊德（阿得雷德）領事館」。

派屈克提醒，「中國駐阿德萊德（阿得雷德）領事館」於2016年成立時，剛剛好就是澳洲聯邦政府宣佈要在阿得雷德展開軍艦建造計畫的時候。他表示，中國領事館出現在擁有大型軍工業和航太研發機構的南澳州，這已引起澳洲國會朝野雙方的擔心。

自由籍的聯邦參議院議員菲拉凡蒂─威爾斯（Concetta Fierravanti-Wells）提醒，在過去冷戰時期，蘇聯也曾經有過類似試圖竊取澳洲軍方研究資料的活動。她表示，對於中國在阿德雷德大量部署所謂的「外交」工作，她「並不詫異」。

菲拉凡蒂─威爾斯說，「如果澳洲安全情報組織（ASIO）和執法單位發現任何違法情事的話，就應該驅逐那些所謂的『外交人員』。」

工黨籍的聯邦眾議院議員錢皮恩（Nick Champion）認為，「中國駐阿德萊德（阿得雷德）領事館」的中國外交官員人數多得不合乎比例，澳洲政府應該要和中國政府交涉，減少有關外交官員人數。

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