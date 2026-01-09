　
    • 　
>
地方 地方焦點

山椒魚、黃喉貂穿梭新中橫　玉管處、林保署、臺大簽MOU合作

▲照片5、為使臺灣獼猴維持自然行為並降低人獸衝突之機率，需要跨機關在經營管理工作上的努力及合作。（圖／林文傑攝、玉山國家公園管理處提供）

▲為使臺灣獼猴維持自然行為並降低人獸衝突之機率，需要跨機關在經營管理工作上的努力及合作。（圖／林文傑攝、玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

新中橫公路沿線串聯玉山國家公園塔塔加地區、阿里山國家森林遊樂區及國家風景區，兼具豐富自然資源與高度遊憩價值，也是多項生態保育工作的關鍵場域；玉管處、林保署嘉義分署及臺大實驗林管理處因此合作建立跨機關、跨領域夥伴關係。希望整合管理資源，並深化生態保育、學術研究與環境教育能量。

玉管處等三方於1月6日在塔塔加遊客中心舉行合作備忘錄（MOU）簽署儀式，未來將共同推動生態保育、學術研究、環境教育及公民科學等相關工作，並聚焦於臺灣黑熊、阿里山山椒魚及過境猛禽等物種與類群之保育教育議題，以及新中橫公路沿線人獸衝突預防與公民科學推廣等面向，展開具體合作行動。

▲照片2、本處加入全國野生動物相機監測計畫拍攝得之臺灣黑熊影像，日後黑熊於轄區遊憩區域出沒時將與鄰近機關共享資訊，掌握族群動態並降低人獸衝突機率。（圖／林志祥攝，玉山國家公園管理處提供）

▲玉管處加入全國野生動物相機監測計畫拍攝得之臺灣黑熊影像。（圖／林志祥攝，玉山國家公園管理處提供）

玉管處指出，新中橫公路北起南投縣水里鄉、南至嘉義後庄，由臺21線與臺18線構成並於塔塔加地區交會，至阿里山國家森林遊樂區一帶分別由該處、臺大實驗林管處及林保署嘉義分署等單位分工管理，但在棲地環境、物種分布及所面臨的環境議題上，具有高度連通性與相似性。

▲玉山國家公園與林保署嘉義分署、臺大實驗林管理處攜手合作，推動保育教育工作 。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲玉山國家公園與林保署嘉義分署、臺大實驗林管理處攜手合作，推動保育教育工作 。（圖／玉山國家公園管理處提供）

例如，新中橫公路沿線為珍貴稀有保育類野生動物「阿里山山椒魚」的重要核心分布區，近年來在玉管處研究中多次觀察到、取食人類食物頻率增加的黃喉貂及臺灣獼猴，亦於玉山國家公園與阿里山國家森林遊樂區之間穿梭活動；另活動範圍遼闊、具潛在人獸衝突風險的臺灣黑熊，其保育與監測工作亦亟需跨機關合作，方能發揮整體成效。

玉管處處長盧淑妃表示，該處等三方擁有彼此相連的生態系與共同面對的保育議題，以及值得相互學習與交流的經驗與專業能量；此份合作備忘錄是深化合作的重要起點，後續亦將共同辦理相關宣導活動與環境教育課程，並相互支援專業人力、合作進行人員訓練與生態調查，希望能整合跨單位資源，提升生態保育與環境教育成效，同時降低人獸衝突風險，減緩遊憩壓力對生態環境造成的影響。 

玉山國家公園林保署嘉義分署台大實驗林管處保育環境教育新中橫

