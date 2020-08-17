白俄羅斯示威延燒「20萬人怒吼總統下台」　俄國表態願提供軍事援助

▲白俄羅斯首都明斯克16日湧入20萬人示威，抗議總統操控大選。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

白俄羅斯總統盧卡申柯（Alexander Lukashenko）於10日宣布順利6連任。民眾指控選舉遭到操控，發起一連串大規模示威，16日高達20萬人擠爆首都明斯克（Minsk）街頭。與此同時，俄羅斯表示，如果必要的話，可以提供軍事援助。

《路透社》報導，20萬名示威者16日走上明斯克街頭，活動從白天持續到晚間，整體氣氛歡愉、慶祝，人們揮舞著白俄羅斯在1991年蘇聯解體後曾經使用過的紅白旗幟，唱誦著「下台」。一名活動發起人向群眾大喊，「母國危在旦夕！我們團結在一起，不可分離！」

▲明斯克民眾高喊「下台」，示威現場氣氛歡愉。（圖／路透）



除了明斯克以外，其他城鎮也有成千上萬的人參加反盧卡申科的遊行，甚至在布拉格與華沙也出現大批抗議群眾。白俄羅斯政府部門職員，包括警察與官媒職員也站出來支持示威者，一些最大規模的國營組織，因示威與罷工承受嚴重打擊。

根據當地媒體，抗議活動自從投票結果公布以後爆發，至今累計2名示威者死亡，數千人被拘留。但內政部堅稱，沒有逮捕任何人。

▲白俄羅斯總統盧卡申柯（Alexander Lukashenko）已經執政26年，10日宣布拿下6連任。他16日向支持者發表演說。（圖／路透）



盧卡申科已經執政26年，10日宣布贏得將近80%選票支持，順利拿下6連任。反對者與民眾紛紛控訴，總統拒絕承認失敗，假造數據掩飾早已失去大眾支持的事實。反對派發起示威不久前，他的支持者也聚集在明斯克市中心，觀看總統發表一場激烈的演說，現場戒備森嚴。

盧卡申科宣稱外國勢力想要推翻他，北約（NATO）的坦克和飛機已經布署在距離邊境15分鐘的地方，「北約軍隊就在我們的門口。立陶宛、拉脫維亞、波蘭和烏克蘭原住民都要求我們舉辦一場新的選舉」，但他強調，如果重啟投票，白俄羅斯會「作為一個國家死去」，「我從來沒有，也永遠不會背叛你們」。

北約對此回應，他們正在密切監測白俄羅斯的情勢，但沒有在該國西部邊境進行軍事集結。

俄羅斯總統普丁已向盧卡申科表示，根據一項集體軍事條約，如果必要的話，莫斯科已經準備好向白俄羅斯提供軍事援助。白俄羅斯掌握著俄羅斯出口到西方各國的能源管線，也被視為莫斯科對抗北約的緩衝區，因此受到俄方密切關注。

▲盧卡申科的競爭對手齊哈諾夫斯卡亞（Sviatlana Tsikhanouskaya）已經逃往鄰國立陶宛。（圖／達志影像／美聯社）



盧卡申科在這次大選中的主要競爭者齊哈諾夫斯卡亞（Sviatlana Tsikhanouskaya）已於11日逃往鄰國立陶宛。她16日呼籲在明斯克與其他城鎮發起「自由遊行」，要求重新計票，並且正在組成全國委員會，移交權力。

反對派政治人物柯列斯尼可娃（Maria Kolesnikova）稱盧卡申科應該辭職，也號召官員放棄支持這名總統，「這是你們克服恐懼的最後機會。我們也都很害怕。加入我們，我們就會支持你們」。

一名曾經協助監督蘇聯解體的白俄羅斯前領導人物透露，盧卡申科的確受到重創，但在克里姆林宮的支持之下，仍能夠緊握大權。

捷克總理巴比斯（Andrej Babis）呼籲歐盟夥伴提供協助，他提起1968年莫斯科領導軍事入侵打擊捷克示威、1989年和平推翻共產主義，「歐盟必須積極支持白俄羅斯人民，不要害怕上演類似1989年的天鵝絨革命」。此外，歐盟也正準備針對白俄羅斯實施新的制裁，回應其鎮壓。

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