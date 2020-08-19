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馬利爆軍事政變！　總統遭拘捕後「宣布辭職」解散國會

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▲馬利爆發軍事政變，士兵拘捕總統凱塔（Ibrahim Boubacar Keita）、總理西塞（Boubou Cissé）。民眾走上街頭首都巴馬科（Bamako）慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬利爆發軍事政變，士兵拘捕總統凱塔與總理西塞，控制首都巴馬科（Bamako）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

西非國家馬利18日發生軍事政變，首都巴馬科（Bamako）附近城鎮卡蒂（Kati）的軍事基地爆出槍響。總統凱塔（Ibrahim Boubacar Keita）遭到士兵拘捕，他當日晚間宣布，解散國會與內閣，並且辭職下台。外界擔心，混亂局勢可能破壞地區和平，使得伊斯蘭極端分子有機可趁。

《衛報》等外媒報導，卡蒂的軍事基地18日上午爆出槍響，士兵們晚間拘捕總統凱塔、總理西塞（Boubou Cissé）等高官，在巴馬科街頭自由行動，顯然已經控制首都。凱塔當日晚間在國家電視台上發表簡短談話，宣布辭職並解散議會與內閣，「我不希望為了保住權力而流血」。

▲馬利爆發軍事政變，士兵拘捕總統凱塔（Ibrahim Boubacar Keita）、總理西塞（Boubou Cissé）。民眾走上街頭首都巴馬科（Bamako）慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬利爆發軍事政變，目前仍不清楚兵變規模與確切意圖。（圖／達志影像／美聯社）

根據一名歐洲外交官，少數國民警衛隊成員因薪資糾紛而被激怒，占領火藥庫，發動兵變。另一名法國軍方消息人士說，馬利軍方司令部與叛亂分子正在進行談話。但是，目前仍不清楚兵變規模或確切意圖。

歐盟形容這是一起「政變未遂」，警告此舉可能破壞「不只是馬利，而是整個地區」的穩定。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）呼籲釋放人質，「立刻恢復憲法秩序與法治」。

▲馬利爆發軍事政變，士兵拘捕總統凱塔（Ibrahim Boubacar Keita）、總理西塞（Boubou Cissé）。民眾走上街頭首都巴馬科（Bamako）慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬利爆發軍事政變，士兵拘捕總統凱塔（Ibrahim Boubacar Keita）、總理西塞（Boubou Cissé）。民眾走上街頭首都巴馬科（Bamako）慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬利此前經歷政治危機，民眾不滿凱塔政府無能、腐敗，發起大規模示威。軍方發動兵變，民眾走上街頭慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

馬利此前已面臨大規模示威與聖戰組織威脅。凱塔於2013年上台，2018年成功連任，但民眾對於政府的無能、經濟惡化與地方政府腐敗日益不滿。示威者發起「6月5日運動」，走上街頭要求總統辭職。執政黨於3、4月的議會選舉表現不佳，憲法法庭7月卻宣布推翻上述選舉結果，再度激發百姓怒火。

馬利2012年也曾發生政變，伊斯蘭極端分子、民族分離主義分子趁亂占領該國北部大片領土，如今再度爆發兵變，外界擔心當年事件重演，使得與伊斯蘭國（IS） 、蓋達組織（al-Qaida）相關的極端分子與民族分離主義分子獲益。

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