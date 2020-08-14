免費去動物園、兒童新樂園！北市振興加碼　捐雲端發票換門票「還能做公益」





▲兒童新樂園。（圖／臺北捷運公司提供）

記者袁茵／台北報導

「撐弱勢、E起來！」台北市府推出「振興加碼送愛心、雲端發票換門票」活動，自8月1日起至9月15日止，只要捐出在台北市消費累積滿1000元的雲端發票，即可兌換動物園門票、貓空纜車單趟券、兒童新樂園門票（上述場館3選1）一組電子序號。

台北市長柯文哲14日一早於臉書上提到，今年受疫情衝擊，捐款大幅下降，弱勢團體營運變得更困難；大家如果想貢獻愛心，現在有更聰明的方式。

柯文哲說，台北市政府推出「雲端發票換門票」活動，只要到北市振興加碼送禮活動官網登錄，就可以捐電子發票給社福團體，北市府也準備了動物園、貓空纜車、兒童新樂園門票各1萬張，感謝大家關懷弱勢、愛心補位。「我們希望在報復性消費的同時，可以集結更多社會資源和民間力量，為公益加碼，進一步帶動雲端發票的使用習慣。」

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▼台北市政府推出「雲端發票換門票」活動。（圖／翻攝自台北市長柯文哲臉書粉專，以下皆同）