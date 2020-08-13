因應疫情　北市社區照顧共餐「不吃桌菜」、梅花座

▲台北市各社區辦理定點共餐。（圖／ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

因應新冠肺炎，台北市社區照顧關懷據點上半年2月3日至5月17日，因據點防疫物資匱乏及長輩不易購買口罩，社會局決議全面暫停，爾後疫情趨緩，後續配合臺北市政府場館及活動管制規定，自109年5月18日起，在「實名制、人數管制及不聚餐飲食」等三原則下，逐步開放課程及活動，7月1日起全面恢復辦理。



不過近日疫情升溫，中央疫情指揮中心宣布，列出8個務必戴口罩的地點，包含醫療院所、人口密集機構、大眾運輸、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及大型活動等。

因應防疫措施調整，台北市政府8月5日召開府級防疫會議，針對6大場域(北市府、醫療院所、學校單位、大眾運輸、公共場所及大型活動)啟動第一階段疫情應變機制，決議「不設飲食攤位、無飲食行為」，社會局因應決議，調整社區照顧關懷據點，宣布13日起暫停共餐，部分據點反映政策調整需要足夠的時間因應，並且長輩仍盼維持據點上課後共餐。



針對此案，台北市政府副市長黃珊珊12日主持府級防疫會議決議，配合疫情變化及據點因應作為，據點共餐防疫措施調整為三階段：「維持課程及共餐」、「維持課程但不共餐」、「據點全面暫停」，並且未來因應疫情變化將隨時調整防疫措施。

為保障據點工作人員需要時間因應政策調整及長者需求，除原規定的配戴口罩、量體溫、勤洗手、保持社交距離及實名制等規定外，自8月13日起，針對共餐活動，要求保持安全距離（採梅花座）或設置隔板，且不吃桌菜並使用個人專用餐具等原則下，維持第一階段辦理課程與共餐。