影／檢疫港女彰化衝台北怨沒Wi-Fi！衛生局開罰20萬　防疫旅館也說話了

記者唐詠絮／彰化報導

香港來台的關女，6日被安排在彰化1間商旅進行居家檢疫，昨(12)日凌晨，搭小黃直衝台北地院，還抱怨「房間沒窗，呼吸不到，沒Wi-Fi，不能聯絡家人，不符防疫規定」，旅館業者表示，對她傷透腦筋，有冷氣不吹，凌晨3點喊著要吃空心菜喝粥，還到廊道外開窗吹風屢勸不聽「這麼盧的客人還是第一次看到」。

▲關女打電話向人抱怨遭「冤枉」。（圖／記者劉昌松攝）

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據了解，關女原本在彰化租屋，房東得知關女剛從香港入境，是居家檢疫名單，通知當地主管機關後，彰化警方派制服員警前往勸導關女，就近入住某間商旅，並由關女拿著地址，直接搭防疫計程車抵達住宿地點，6日入住商旅。

當天關女入住分配到的房間，就吵著因為沒有窗戶，沒有Wi-Fi訊號，在12日凌晨，大搖大擺走出商旅，再搭上計程車，直奔台北地院，要求見法官，提告彰化縣衛生局及該間旅館違反人身自由。

商旅業者表示，這是頭一遭聽過旅客抱怨，關女入住後，每天為她準備3餐，便當也是90元到100元之間，房間內也備有礦泉水，但沒想到關女大喊太油，吃不慣要自理，12日凌晨3點，關女跟管理人員喊說要吃燙青菜、吃粥，還說要換有窗戶的房間。

業者受訪時表示，關女將房間有連線Wi-Fi的長桌自行移開，還吵著沒網路，她也說房間沒窗戶沒有呼吸，違反居家檢疫規定，數度跑出房間到廊道外打開落地窗吹風，怎麼規勸她都不聽，房間內就有冷氣也有網路訊號，也跟她說，要換有窗戶的房間要排隊，業者對她的無理取鬧真的很頭痛。

業者也說，12日凌晨4點許看她直衝電梯下樓，追出去就看不到人，明明行李都打包好了，也沒有結帳就自行出走，整間住房凌亂就這樣晾著也不處理，怎麼攔都攔不住她，趕緊通報派出所、衛生局處理。

彰化縣衛生局表示，一接獲檢疫旅館通報有違法相關檢疫規定，已會同派出所相關人員前往視察，今天依違反居家檢疫不能四處趴趴走的相關關定，依法裁處20萬元。

法院人員發現關女情緒不穩，上前關心得知關女處境後，嚇得趕緊打電話通報疾管署，對方確認關女的確在居家檢疫名單內，但是因為轄區關係，要求法院通知彰化衛生局，法院只能在等待法官開庭的同時，請關女移駕到法院外通風處，並由法警在1公尺外戒護，也提醒路人避免靠近。

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