中衛口罩「高級色系列」預告曝光！網卻集體爆氣：不抱任何希望

▲高級色口罩即將登場。（圖／翻攝自臉書／CSD 中衛）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣正值後疫情時代，中衛口罩掀起一波波熱潮，甚至演變成追風蒐集各種花色，今日中衛粉專預告，即將推出愛馬仕橘、Tiffany藍等高級色口罩；沒想到，大票網友忍不住爆氣，直呼根本搶不到。

繼七月底推出「姐姐款」蕾絲口罩，還有八月初的「月河家族」，中衛今在臉書粉專轉貼文章，表示將會推出高級色口罩，包括愛馬仕橘、Tiffany藍、卡地亞紅等，時尚度破表。

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▲月河家族。（圖／翻攝自臉書／CSD 中衛）

沒想到，大票網友底下氣噗噗留言，「不要再出特殊色了！拜託～讓大家都可以買到安心、放心的台製口罩吧」、「也要買得到阿~都被黃牛拿去高價賣掉囉」、「根本買不到的特殊色，已經不抱任何希望」、「廠商根本就知道一般民眾買不到的事實，還要不斷地放消息，吊大家胃口，做過頭了」、「看得到，完完全全買不到」、「最後會上蝦皮十幾倍價格賣出」、「聽聽看看就好」、「希望開放預訂實名制！限量一人一盒或兩盒。根本買不到」。

不過，也有人跳出來緩頰，「買得到是本事，買不到就買別家，為什麼要怪中衛出新色不能po？我也都沒搶到過啊，還是實名制照領，加減買其他台製的口罩呀，冷靜一點好嗎，買不到明年再買，做好防疫比較實在。」