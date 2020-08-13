公銀房貸紓困減碼9月到期！借千萬每月將增2千元負擔　銀行教你6招應對　

▲公股銀補貼房貸1碼即將在下個月底落日，10月起每月負擔房貸要多一些了。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳靜君／台北報導



因應疫情衝擊，行政院先前喊出「政府挺你 安心防疫」，要求公股銀行調降房貸利率1碼（0.25個百分點），從4月開始直到9月底。如今，這項方案即將到期，根據銀行計算，每千萬房貸每個月房貸負擔大約會增加2000多元。很多小資房貸族不免疑惑，是否要轉貸？買房如何挑選房貸？這些問題，就讓銀行一次告訴你。

今年3月，央行率先調降利率1碼（0.25個百分點），減輕房貸族負擔，緊接著，政府又推出公股銀額外補貼房貸族1碼，為期半年，一旦到期，銀行分析，以1000萬的房貸來看，每個月會增加2000多元的負擔。

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但要因此調整房貸嗎？市面上還有便宜的房貸嗎？還有機會買房子嗎？銀行提供民眾6項選房貸祕訣，讓房子成為民眾安穩的家，而非沉重的負擔。

一，房貸利率仍處於低檔、30年千萬房貸每月負擔3萬多元

房貸一個月多了2000元，會成為房貸族的負擔嗎？銀行業者表示，即使利率恢復，目前首購族、自住族群的房貸利率大約都在1.35%左右，以1000萬元的房貸來說，30年期本息攤、每月負擔大約是3萬多元；如果是20年期的本息攤還，每個月的負擔大約是4萬多元。

銀行業者表示，如果能夠貸款1000萬元的話，大概可以買到市價1250萬元的房子，如果不是在台北市或者精華蛋黃區的話，仍有機會可以買到不錯的房子，對雙薪收入的家庭來說，壓力也不會太大。

二，理財型房貸、房貸中的信貸 裝潢、頭期款免煩惱

不過銀行也推出多元性的房貸，解決小資族、首購族的買房煩惱，讓小資族即使初期薪水還沒有這麼多時，仍有餘裕的資金或者負擔較少的錢買得起「好房」。

首先就是除了房貸八成之外，銀行還會提供約房貸一成作為信貸或者理財的彈性空間，像是中信銀的「i適貸」，提供房貸試算、線上申請房貸等服務，還會提供最高「八加一成」的貸款額度作為購屋金、裝修金；一銀也同樣有多加一成的信貸，當作小資族的頭期款和裝潢費，增加資金運用彈性，利率1.6%到2%以上，對於小資或者房貸族也不會有多餘的負擔。

▲根據銀行計算，即使公股銀不補貼房貸利率，1000萬的房子、利率1.35%、每個月負擔約3萬3000多元。（圖／取自免費圖庫pixabay）

三，前低後高的房貸 小資族輕鬆擁有人生第一間房子

銀行也考慮到小資族薪水不高、手頭較緊的情況，推出「前低後高」的房貸，一開始小資族、年輕族群可以不用繳交本金或者繳交少少的本金、等到薪資比較多或者薪水上揚時，再本息攤還。

以一銀的房貸來說，前十年攤還本金10%，且有寬限期，根據計算500萬元房貸、30年期本息攤還的話，每個月要負擔1.8萬元、但是如果對小資族群或首購族的話，可以壓低到1萬出頭；其他例如土銀則有前三年可免繳本金、前四年到十年每月還本金千分之1.5以上，同樣有降小資族購屋負擔的效果。

四，青年安心成家仍低 最高可貸800萬元

而八大公股銀行也有推動青年安心成家貸款，讓首購族可以利用合理的利率貸到房貸，買到人生的第一棟房；根據財政部的資料顯示，在八大公股銀行優惠期間（4月1日到9月30日），青安最低利率是0.94%起；即使公股銀補貼落日後利率也僅1.19%起。

以青年、小資族最多選擇的一段式房貸來說，公股銀補貼時利率為1.18%、落日後提升回1.43%，負擔也相當輕鬆；但銀行業者提醒，因為青年安心成家額度最多800萬元，小資族群可選的房屋及屋型相對就有限，但仍可以作為房貸選擇的一種。

▲考量小資族、年輕人手頭與薪資較緊，銀行推出前低後高以及政府有青年安心成家貸款，幫助青年、小資族順利買個家。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

五，菁英人士貸款超低利 買屋、換房都是好時機

銀行也紛紛鎖定菁英、高端或者專業人士，推出「超低利」房貸，利率只有1.31%起，讓一般人直稱羨慕。根據了解，目前市面上針對菁英、專業人士如牙醫推出低利房貸者有兆豐銀、第一銀行、國泰世華銀、上海商銀、新光銀等，利率起跳價在1.31%到1.68%之間。

以兆豐銀菁英貸，與銀行往來總資產達新臺幣300萬元以上者，貸款成數最高可達八成，房貸利率1.31%起；假設貸款1,000萬元，貸款年限30年，則每月房貸金額約3.3萬元，是低利時代換屋置產的好時機。

六，轉貸有成本 行動前停看聽＋仔細計算

而隨著公股銀的利率調整，民眾需要再轉貸嗎？銀行業者表示，民眾要考慮的是對於原銀行是否有違約金、政府收取的規費、以及到新的銀行有開辦費、手續費等，避免省息前就要先花一筆成本，所以民眾決定轉貸之前不能只看利率或者初期的負擔，還要計算轉貸的成本，避免成為轉貸的冤大頭。