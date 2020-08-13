　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

公銀房貸紓困減碼9月到期！借千萬每月將增2千元負擔　銀行教你6招應對　

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼大樓,公寓,房子,房屋。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲公股銀補貼房貸1碼即將在下個月底落日，10月起每月負擔房貸要多一些了。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳靜君／台北報導

因應疫情衝擊，行政院先前喊出「政府挺你 安心防疫」，要求公股銀行調降房貸利率1碼（0.25個百分點），從4月開始直到9月底。如今，這項方案即將到期，根據銀行計算，每千萬房貸每個月房貸負擔大約會增加2000多元。很多小資房貸族不免疑惑，是否要轉貸？買房如何挑選房貸？這些問題，就讓銀行一次告訴你。

今年3月，央行率先調降利率1碼（0.25個百分點），減輕房貸族負擔，緊接著，政府又推出公股銀額外補貼房貸族1碼，為期半年，一旦到期，銀行分析，以1000萬的房貸來看，每個月會增加2000多元的負擔。

請繼續往下閱讀...

但要因此調整房貸嗎？市面上還有便宜的房貸嗎？還有機會買房子嗎？銀行提供民眾6項選房貸祕訣，讓房子成為民眾安穩的家，而非沉重的負擔。

一，房貸利率仍處於低檔、30年千萬房貸每月負擔3萬多元

房貸一個月多了2000元，會成為房貸族的負擔嗎？銀行業者表示，即使利率恢復，目前首購族、自住族群的房貸利率大約都在1.35%左右，以1000萬元的房貸來說，30年期本息攤、每月負擔大約是3萬多元；如果是20年期的本息攤還，每個月的負擔大約是4萬多元。

銀行業者表示，如果能夠貸款1000萬元的話，大概可以買到市價1250萬元的房子，如果不是在台北市或者精華蛋黃區的話，仍有機會可以買到不錯的房子，對雙薪收入的家庭來說，壓力也不會太大。

二，理財型房貸、房貸中的信貸　裝潢、頭期款免煩惱

不過銀行也推出多元性的房貸，解決小資族、首購族的買房煩惱，讓小資族即使初期薪水還沒有這麼多時，仍有餘裕的資金或者負擔較少的錢買得起「好房」。

首先就是除了房貸八成之外，銀行還會提供約房貸一成作為信貸或者理財的彈性空間，像是中信銀的「i適貸」，提供房貸試算、線上申請房貸等服務，還會提供最高「八加一成」的貸款額度作為購屋金、裝修金一銀也同樣有多加一成的信貸，當作小資族的頭期款和裝潢費，增加資金運用彈性，利率1.6%到2%以上，對於小資或者房貸族也不會有多餘的負擔。

▲▼居家裝潢。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲根據銀行計算，即使公股銀不補貼房貸利率，1000萬的房子、利率1.35%、每個月負擔約3萬3000多元。（圖／取自免費圖庫pixabay）

三，前低後高的房貸　小資族輕鬆擁有人生第一間房子

銀行也考慮到小資族薪水不高、手頭較緊的情況，推出「前低後高」的房貸，一開始小資族、年輕族群可以不用繳交本金或者繳交少少的本金、等到薪資比較多或者薪水上揚時，再本息攤還。

一銀的房貸來說，前十年攤還本金10%，且有寬限期，根據計算500萬元房貸、30年期本息攤還的話，每個月要負擔1.8萬元、但是如果對小資族群或首購族的話，可以壓低到1萬出頭；其他例如土銀則有前三年可免繳本金、前四年到十年每月還本金千分之1.5以上，同樣有降小資族購屋負擔的效果。

四，青年安心成家仍低　最高可貸800萬元

而八大公股銀行也有推動青年安心成家貸款，讓首購族可以利用合理的利率貸到房貸，買到人生的第一棟房；根據財政部的資料顯示，在八大公股銀行優惠期間（4月1日到9月30日），青安最低利率是0.94%起；即使公股銀補貼落日後利率也僅1.19%起。

以青年、小資族最多選擇的一段式房貸來說，公股銀補貼時利率為1.18%、落日後提升回1.43%，負擔也相當輕鬆；但銀行業者提醒，因為青年安心成家額度最多800萬元，小資族群可選的房屋及屋型相對就有限，但仍可以作為房貸選擇的一種。

▲▼錢包,理財,月光族,財務規劃,貧窮,花錢,記帳,家計,小資族。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲考量小資族、年輕人手頭與薪資較緊，銀行推出前低後高以及政府有青年安心成家貸款，幫助青年、小資族順利買個家。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

五，菁英人士貸款超低利　買屋、換房都是好時機

銀行也紛紛鎖定菁英、高端或者專業人士，推出「超低利」房貸，利率只有1.31%起，讓一般人直稱羨慕。根據了解，目前市面上針對菁英、專業人士如牙醫推出低利房貸者有兆豐銀、第一銀行、國泰世華銀、上海商銀、新光銀等，利率起跳價在1.31%到1.68%之間。

以兆豐銀菁英貸，與銀行往來總資產達新臺幣300萬元以上者，貸款成數最高可達八成，房貸利率1.31%起；假設貸款1,000萬元，貸款年限30年，則每月房貸金額約3.3萬元，是低利時代換屋置產的好時機。

六，轉貸有成本　行動前停看聽＋仔細計算

而隨著公股銀的利率調整，民眾需要再轉貸嗎？銀行業者表示，民眾要考慮的是對於原銀行是否有違約金、政府收取的規費、以及到新的銀行有開辦費、手續費等，避免省息前就要先花一筆成本，所以民眾決定轉貸之前不能只看利率或者初期的負擔，還要計算轉貸的成本，避免成為轉貸的冤大頭。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
「口罩20大銷售通路」一次看！　粉紫戀愛系今19點開賣
快訊／下班注意！雨區擴大　雙北等10縣市大雨特報
前參謀總長女兒不爽沒分到北市房產！帶兒換鎖住進去下場慘了
美廉社5萬盒口罩跑哪去？她直擊「店長秒搶100名額」曝1神招
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

康友-KY慘跌停「外資卻買爆」！網友曝「3大可能」猜大戶動向

理財周刊／新台幣後市　台積電決定？

先探／PCB剛起漲？還是超漲？

快訊／大雨特報雨彈來襲　水利署示警：高雄市二級淹水警戒

快訊／和碩斥資145億元收購鎧勝-KY　出價每股87.5元「溢價率21.4%」

MSCI台股權重雙降！　金管會估近60億資金流出台灣市場

境外資金匯回專法「最優稅率」將倒數　會計師：可以考慮適用解釋令

4年半來第2家外資券商撤台！　德意志證券17日結束營業

元晶第2季轉虧為盈　每股盈餘0.15元

台灣三星看好台5G發展　2020下半年目標5G產品銷售要達整體20%

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

《我的婆婆》 鍾欣凌心疼孫女哭了　王少偉下跪道歉認錯...沒想到結局逆轉

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

羅霈穎60歲冥誕好友齊聚辦趴　于美人：用她喜歡方式懷念她

「藝Fun券2.0」加發60萬份！　8月底開放註冊符3資格都可申請

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

康友-KY慘跌停「外資卻買爆」！網友曝「3大可能」猜大戶動向

理財周刊／新台幣後市　台積電決定？

先探／PCB剛起漲？還是超漲？

快訊／大雨特報雨彈來襲　水利署示警：高雄市二級淹水警戒

快訊／和碩斥資145億元收購鎧勝-KY　出價每股87.5元「溢價率21.4%」

MSCI台股權重雙降！　金管會估近60億資金流出台灣市場

境外資金匯回專法「最優稅率」將倒數　會計師：可以考慮適用解釋令

4年半來第2家外資券商撤台！　德意志證券17日結束營業

元晶第2季轉虧為盈　每股盈餘0.15元

台灣三星看好台5G發展　2020下半年目標5G產品銷售要達整體20%

美廉社700店搶5萬盒口罩！網曝店長「先打發票秒搶100名額」業者將追查

偶像韋禮安現身助陣！　蔡佩軒「藏愛意」：怕被韋太太攻擊

猛男半年約砲50女...尿道流黃綠濃汁！他「身中雙鏢」淡回：社會在走早晚遇到

康友-KY慘跌停「外資卻買爆」！網友曝「3大可能」猜大戶動向

花東3天2夜當司機！累炸補眠...被公主們笑「你好廢哦」　他神反擊被讚爆

警抓山老鼠搜出500公斤珍貴樹瘤　嚇見奇怪骸骨…是被吃光的台灣黑熊

《乘風破浪的姐姐》復活名單曝光！　「被淘汰7選手」成功回舞台

補教女師中邪發狂！拖8歲童關廁所死命打...喊：你是惡靈夜夜騷擾我

女兒被編造「不存在的名字」　《慶餘年》張若昀怒了…拿出劍：曝什麼光？

理財周刊／新台幣後市　台積電決定？

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

財經熱門新聞

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

月薪不到4萬元！小資女「超神存錢法」買房圓夢

年薪90萬超低薪？網點關鍵：觀感差很多

安卓用戶有福了！Google時鐘「超夯2功能」打造專屬起床sop

即／大樂透頭獎落台中　幸運兒獨得1.28億

爽領股息「實被套牢」！專家揭金融股藏「5大風險」

抓到14萬片「偽MIT口罩」！　經濟部嚴查「5大假貨」全來自蝦皮

30歲就存2千萬？釣出神人：3種職業很可以

台中護理師、台新員工被爆是威力彩頭獎得主　台彩回應了

外資砍金融股不手軟　這幾檔首當其衝

咖啡儲值卡藏陷阱！擺脫月光族「5燒錢卡必丟」

快訊／今彩539頭獎開出！新北、台南2幸運兒

買不到Switch轉買Switch概念股　她搭順風車賺2成出場

「反壟斷訴訟案」高通贏了！　手機廠要晶片...得乖乖繳授權費　

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

接娃沒看到人！家長一找死在幼稚園園長車內

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

「藝Fun券2.0」8月底註冊內容曝光

澎恰恰找地下錢莊借5000萬！他曝「被30小弟伺候」下場

美廉社口罩開門10分鐘售完！6點人潮排爆街口

長腿妹信義區亂丟垃圾　店家氣炸公布畫面

新竹媽砸2300元買MIT口罩　一查結果驚人

傳這群人不合解散！團員哭曝10年私密心聲

羅霈穎冥誕「靈堂放電音」17好友跳舞開趴　禮儀公司：第一次遇到！

丫頭鞋子放門口越變越少！

小鐘摩鐵開房「《玩很大》女神濕身按摩」

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

更多

最夯影音

更多
直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元
羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面