代言做公益！　阿春部長為喜憨兒拍片宣傳

▲勞動部長許銘春，為幫助受疫情影響的庇護工場增加營收，特地南下喜憨兒台南庇護工場，為憨兒們加油打氣，同時也拍攝公益影片協助行銷產品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「消費助弱勢，愛心不打烊」，勞動部長許銘春，為幫助受疫情影響的庇護工場增加營收，特地南下喜憨兒台南庇護工場，為憨兒們加油打氣，同時也拍攝公益影片協助行銷產品，更呼籲民眾踴躍訂購支持，讓愛延續，一起感受這群特殊孩子們的用心。

許銘春部長在拍攝過程中與憨兒們親切互動，不僅介紹由憨兒製作的鮮凍食品，更與他們一起DIY手作波蘿雞腿堡、義式豬肋排等美食，會後還一起享用餐點，大讚憨兒們的手藝精湛。

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許銘春說，庇護工場每道美食背後都相當不容易，每個步驟憨兒都要經過多次練習才能完成，希望大家多多選購庇護工場產品，勞動部也投入7000萬元補助庇護工場及多元培力單位推廣行銷商品或服務，透過多元的促銷推廣活動，盼刺激翻倍的消費效益。

喜憨兒基金會副執行長羅淑霞表示，庇護工場是基金會與漢典食品技術合作，以生產麻油猴頭菇、新城肉骨茶、岩燒客家豬肉、富貴相思糯米粥、棗到幸福銀耳湯等冷凍食品為主，為協助憨兒培養工作技能，目前庇護工場有12名心智障礙青年，主要負責產品製作、包裝、出貨等工作。





羅淑霞說，庇護工場申請勞動部培力就業計畫今年邁入第２年，相當感謝阿春部長的支持與勞動部經費挹注導入專業人力協助行銷與導覽，現庇護工場也推出中秋烤肉組及月餅禮盒，歡迎民眾踴躍支持，用行動鼓勵自力更生的憨兒。

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