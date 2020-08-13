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孩子的安全不能等！魏應充捐50輛交通車　愛心遍及11縣市學校

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▲魏應充暖心捐贈50輛8人座交通車給11縣市的棒球校隊，以提升孩子們移地訓練或外出比賽的安全。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄；圖／記者吳杰澄攝，以下同）

記者胡至欣／採訪報導

總費用超過4000萬元、堪稱國內最大規模的基層棒球捐車計畫，正式啟動！8月起至9月中，頂新和德文教基金會將陸續捐贈50輛8人座交通車給11縣市的棒球校隊，以提升孩子們移地訓練或外出比賽的安全。

▲▼孩子的安全不能等！魏應充捐11縣市校隊50輛交通車。（圖／記者吳杰澄攝）
▲頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡致贈「安全之鑰」給學生棒球運動聯盟理事長竇國詔。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，台灣基層棒球資源匱乏，近20年來隊伍銳減只剩一半，為了讓國球的根基更加穩固與茁壯，基金會除了提供棒球球衣、球具，舉辦教育訓練及講座等項目，創辦人魏應充在得知永靖國中棒球隊曾在外出比賽途中，因交通車過於老舊拋錨，小球員們在危險的國道上推車後，也決定捐贈交通車給學校球隊，希望用「交通安全」來守護孩子們繼續追求夢想。

▲▼孩子的安全不能等！魏應充捐11縣市校隊50輛交通車。（圖／記者吳杰澄攝）
▲國內最大規模的基層棒球捐車計畫正式啟動，來自全台11縣市的受贈單位代表齊聚一堂。

受贈單位代表學生棒球運動聯盟理事長竇國詔則說，棒球隊是一個燒錢的單位，要付出很多心力跟財力來扶植選手，但是學生聯盟跟政府單位的力量有限，還得靠企業大力支持，才能減輕學校與家長籌募球隊經費的壓力，「今天有頂新集團加入這個團隊，我覺得這是給我們一個強心針」，真正落實扎根基層的理念，也讓更多小朋友能一圓打球的夢想。

▲▼孩子的安全不能等！魏應充捐11縣市校隊50輛交通車。（圖／記者吳杰澄攝）
▲台東卑南國小少棒隊員搶先試乘新車。

頂新和德文教基金會自2016年起推動「接棒未來」棒球公益計畫，捐助中台灣21所學校、贊助潛力小將赴日留學外，今年更進一步挹注資源，解決基層棒球學校長期以來的交通問題，而幕後推手就是基金捐助代表魏應充。「魏應充先生經常叮囑我們，公益的腳步不能停，多走一步，就多一分的希望」頂新和德基金發言人歐陽劭瑋指出，魏應充認為孩子的安全不能等，因此繼2017到2019連續3年捐贈基層交通車後，此次又將捐贈範圍擴展到11縣市，以實際行動來支持台灣北中南東區域基層棒球的發展。

▲▼孩子的安全不能等！魏應充捐11縣市校隊50輛交通車。（圖／記者吳杰澄攝）
▲味全龍隊總教練葉君璋(右四)和球員劉基鴻(右三)、黃柏豪(左四)也現身力挺公益。

味全龍隊總教練葉君璋和球員劉基鴻、黃柏豪也現身力挺，兩位球星更受邀擔任公益大使，與受贈學校的教練和球員代表一同搭上愛心交通車進場，希望能藉此讓更多人關注小球員的交通安全；對此，葉君璋強調：「魏應充確實很想為台灣的棒球做一些事情，所以他一直告訴我們，我們不是只有組一個職棒球隊，我們要做更多對台灣棒球有幫助的事情。」

▲▼孩子的安全不能等！魏應充捐11縣市校隊50輛交通車。（圖／記者吳杰澄攝）
▲台東卑南國小少棒隊公開朗誦感謝函，謝謝魏應充爺爺。

今年的獲贈單位涵蓋味全龍未來重點發展的新竹縣市與台北市學校以及花東偏鄉球隊等，其中台東卑南國小少棒隊還專程北上出席捐贈記者會，4年級的王羽翔更公開朗誦感謝函，謝謝「魏應充爺爺」，因為球隊以前只有1台交通車，每次外出都要分好幾次載，現在有了新車，就能到處打球比賽，而他們也會努力爭取更好的表現，朝棒球夢想邁進。

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