小小明返台連改9次？　陸委會：與指揮中心「決策一致」資料有出入

▲陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡儀潔／台北報導

針對「2至6歲陸籍子女可申請入境」相關新聞稿反覆收回9次的情況，陸委會副主委兼發言人邱垂正今（13）日回應稱，與疫情指揮中心沒有決策不一致的問題，只是新聞說明資料有些出入。至於6歲以上「小明」何時開放，陸委會表指出，會在不衝擊疫情的前提下，來評估和研議接下來的措施。

在今日的陸委會例行記者會上，邱垂正就2至6歲小明可申請入境引發的爭議表示，與指揮中心決策一致，只是新聞說明資料有些出入，抱歉引發困擾，將按照弱小優先原則，自8月13日零時起，2至6歲的陸籍子女不區分證件，均可申請入境，父母得陪同。

至於何時開放6歲以上陸籍子女入境，邱垂正表示，各級學校或大專院校的開學季即將開始，所以會跟相關機關共同努力，希望能讓他們及時返台就學，不過在邊境管制下什麼時候開放，還是會在不衝擊疫情防控的原則下積極評估，逐步推動下階段的處理措施。

▲學生團體呼籲教育部開放陸生。（圖／記者崔至雲攝）

另外，陸生舊生至今仍無法返台也備受外界關注。前總統馬英九今日更呼籲公、私立大學校長們挺身而出，一同嚴正要求蔡政府修正錯誤的政策。對此，邱垂正強調，政府沒有排除陸生返台就學，近期是受疫情突然急速飆高，在基於防疫的考量下，必須考慮各類人士入境的實際人數以及需求的迫切性，之後會對此進行橫向溝通。

邱垂正隨後再次重申兩岸關係正向發展，認為雙方都有共同的責任，並呼籲陸方，對陸生返台不應該設置政治障礙，「我們希望所有的外籍生包括陸生，都能夠在開學前而且其實返校上課。」