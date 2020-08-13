馬英九：境外學生返台獨漏陸生　「全國大學校長應抗議蔡英文歧視」





▲馬英九 。（資料圖／記者洪正達攝）

記者袁茵／台北報導

教育部上週開放境外舊生入境，原本也包含陸生，卻大轉彎單獨排除，引起各界熱議。前總統馬英九13日呼籲公私立大學校長們挺身而出，一同嚴正要求蔡政府修正錯誤的政策，也希望總統蔡英文拋開對陸生、陸配及陸配子女的歧視。

馬英九13日於臉書提到，最近政府全面開放境外學生返台就學，卻獨漏陸生，讓他們成為「反中仇陸」政策的犧牲品。陸生來台就讀，一直是兩岸青年交流建立友誼的最佳途徑，蔡政府歧視性的做法，令人深感失望與憂心，謹此呼籲全國大學校院的校院長，一起站出來，抗議這項不法、不當、不智之舉。

▲馬英九。（資料圖／記者湯興漢攝）

馬英九以德法兩國簽署象徵友好和解的《愛麗舍條約》為例，提及交換生除了在校園學習，也借住當地民宅體驗異國文化，經過年輕世代數十年的深度交流，曾經是世仇的德法兩國，逐漸化解仇恨、走向合作，徹底改變雙方關係。

馬英九認為，如同德法兩國推動青年交流化解歷史仇恨，兩岸要建立永續的和平繁榮，也一定要從年輕一代開始。他於2011年開放陸生來台就讀大學院校，到卸任的2016年，來台陸生增加到4萬2千多人，成長達50倍，各大學都有陸生。

馬英九說，儘管兩岸學生來自不同的社會，但有機會在青年時期交流互動，瞭解越深、誤解就越少，越能建立友誼與共同價值，為兩岸永續和平奠定基礎。事實也證明，許多陸生來台後，不只對台灣留下良好印象，並觸發他們對於兩岸未來有更深刻務實的思考，這不是政府用任何宣傳能夠取得的成果。

馬英九提到，陸生自2月9日被禁來台已超過200天，蔡政府選擇性排除陸生返台就學，完全是政治考量。這種對待陸生的方式，既不公平，也讓兩岸敵意螺旋更加升高；大陸當局日前就決定，暫停今年的新陸生來台就讀。

馬英九呼籲兩岸當局不要中斷兩岸青年交流的機會，讓新、舊陸生都能夠來台，讓共享血緣、歷史、與文化的兩岸青年，能夠跨越政治鴻溝。他也呼應知名政論家王健壯先生日前投書「聯合報」的倡議，呼籲公私立大學校長們挺身而出，一同嚴正要求蔡政府修正錯誤的政策。

最後，馬英九強調，蔡英文於4月9日面對世界衛生組織秘書長公開指責台灣種族歧視的時候，曾霸氣回應「台灣向來反對任何形式的歧視」；8月10日接見美國衛生部長阿薩爾時更說，「政治因素不應該凌駕在健康人權之上」。蔡英文說得很對，希望她把同樣標準，用在陸生、陸配及陸配子女身上，拋開歧視，不要讓政治凌駕教育與人權。

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