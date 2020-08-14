防疫破口！旅館居檢、一般旅客兩邊賺　柯文哲籲中央訂罰則

▲竟有旅館接收需要居家檢疫的旅客。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長觀傳局發現，竟有非防疫旅館接待需要居家檢疫的旅客，居檢、一般旅客兩邊賺，恐成防疫破口。台北市長柯文哲呼籲中央要訂立罰則。

柯文哲13日在臉書指出，這幾周，台北市在開防疫會議時，觀察到幾個嚴重現象，首先，入境人士在海關填報地址時，竟然可以只填台北市，甚至半頁空白就入境。

柯文哲再指，許多應該要居家檢疫者，沒有去住防疫旅館，而是入住月租套房或一般旅館。雖然市府已多次發函中央希望訂定罰則，但迄今未獲回應。這些不合格的居住場所，反覆接待檢疫旅客，又無法依據相關規範清潔、消毒，從垃圾清運、電梯按鈕到動線，都有可能成為防疫破口。更遑論入住這些非防疫旅館的用餐、住宿旅客，絲毫不知同棟有居家檢疫人士入住。



柯文哲提到，台北市觀傳局發現後，多次和非防疫旅館業者溝通，不要接待需要居檢的旅客，也多次函請中央正視「非防疫旅館讓居家檢疫者入住」造成的防疫漏洞，中央卻不願訂立罰則，只是叫地方政府去「宣導」，既然沒有強制力，旅館業者就有恃無恐，繼續居檢、一般旅客兩邊收。



柯文哲還說，中央的防疫旅館補助在9月即將斷炊，旅宿業者轉型成防疫旅館的意願更低，呼籲中央正視，已經連續好幾個確診案例都是境外移入，源頭再不加強管制，後患無窮。