　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

防疫破口！旅館居檢、一般旅客兩邊賺　柯文哲籲中央訂罰則

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲飯店客房，飯店房間，旅館客房，旅館房間，床單，被單，床邊燈。（圖／記者蔡玟君攝）

▲竟有旅館接收需要居家檢疫的旅客。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長觀傳局發現，竟有非防疫旅館接待需要居家檢疫的旅客，居檢、一般旅客兩邊賺，恐成防疫破口。台北市長柯文哲呼籲中央要訂立罰則。

柯文哲13日在臉書指出，這幾周，台北市在開防疫會議時，觀察到幾個嚴重現象，首先，入境人士在海關填報地址時，竟然可以只填台北市，甚至半頁空白就入境。

柯文哲再指，許多應該要居家檢疫者，沒有去住防疫旅館，而是入住月租套房或一般旅館。雖然市府已多次發函中央希望訂定罰則，但迄今未獲回應。這些不合格的居住場所，反覆接待檢疫旅客，又無法依據相關規範清潔、消毒，從垃圾清運、電梯按鈕到動線，都有可能成為防疫破口。更遑論入住這些非防疫旅館的用餐、住宿旅客，絲毫不知同棟有居家檢疫人士入住。

柯文哲提到，台北市觀傳局發現後，多次和非防疫旅館業者溝通，不要接待需要居檢的旅客，也多次函請中央正視「非防疫旅館讓居家檢疫者入住」造成的防疫漏洞，中央卻不願訂立罰則，只是叫地方政府去「宣導」，既然沒有強制力，旅館業者就有恃無恐，繼續居檢、一般旅客兩邊收。

柯文哲還說，中央的防疫旅館補助在9月即將斷炊，旅宿業者轉型成防疫旅館的意願更低，呼籲中央正視，已經連續好幾個確診案例都是境外移入，源頭再不加強管制，後患無窮。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
台海、台灣南北實戰演習！解放軍發2天航行警告　射擊範圍曝
首次！大阪車站旁挖出「1500具人骨」　多是兒童、年輕人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

反對中共在台海軍演！國民黨盼兩岸「以和為貴」：對話化解對立

防疫破口！旅館居檢、一般旅客兩邊賺　柯文哲籲中央訂罰則

選前之夜尬韓國瑜！蔡英文：現在訂車票來得及…高雄朋友明晚見

吳益政不辦選前之夜　柯文哲陪掃街爭取支持

韓國瑜晚間吐心聲…替李眉蓁站台　韓粉：就等您一句話「一定投3號」

驚傳「小編過勞猝逝」惹議　新北市府、公所回應了

李登輝最後巡禮！繞總統府一圈　李大維將率文武百官於府前致意

若拜登勝選美對台支持力度改變？　吳釗燮：有美兩大黨支持「相信依舊友好」

李眉蓁選前之夜韓國瑜出席力挺　侯友宜「市政太忙」隔空加油

「夢想實踐要在故鄉」陳其邁：希望能為高雄奉獻所長

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

泰國人評比超商泰式打拋肉便當　他各吃一口後狂喝水「不予置評」

體驗老婆「分娩、催生」太虐人！陣痛襲來...他懷疑人生崩潰喊停

砸錢印「500萬張」貼紙防偷吃 祭出處分！外送員違規將停權

囧！日本動漫劇本「...」怎發音？　他生動+誇張神情配音：這不科學

中南部高中生創防疫歌《孤獨黑夜》感謝白衣天使及政府...一聽秒哭！

反對中共在台海軍演！國民黨盼兩岸「以和為貴」：對話化解對立

防疫破口！旅館居檢、一般旅客兩邊賺　柯文哲籲中央訂罰則

選前之夜尬韓國瑜！蔡英文：現在訂車票來得及…高雄朋友明晚見

吳益政不辦選前之夜　柯文哲陪掃街爭取支持

韓國瑜晚間吐心聲…替李眉蓁站台　韓粉：就等您一句話「一定投3號」

驚傳「小編過勞猝逝」惹議　新北市府、公所回應了

李登輝最後巡禮！繞總統府一圈　李大維將率文武百官於府前致意

若拜登勝選美對台支持力度改變？　吳釗燮：有美兩大黨支持「相信依舊友好」

李眉蓁選前之夜韓國瑜出席力挺　侯友宜「市政太忙」隔空加油

「夢想實踐要在故鄉」陳其邁：希望能為高雄奉獻所長

猥褻殺害女研究生！成大清潔工無期徒刑定讞　「逃死1關鍵」曝光

女會計師「時速35km」撞死違規男子　被判5月徒刑　判決原因出爐

雷神天尊下凡！雲林驚見「紫金神雷」光柱　網查農民曆傻了

「性」趣不減　疫惰期間，美國人仍跨境到墨西哥買春

中職／西苑校友大車拚　陳仕朋較量學長江辰晏

何志偉祭品文「查獲假券發1200雞排」　網友敲碗喊兌現：卡位吃雞排嘍

台南酒店老闆撐不下去！失聯陳屍家中　酒店小姐失業全哭慘

國道3號「恐怖4車追撞」！女乘客尖叫全錄下　BMW慘卡分隔島

「五星吹捧起來」！男歌手聰明方法ETF年賺7%　《股癌》怒推：適用多數人

獨／實驗小學驚爆恐怖教師凌虐小五童！鼓棒抽打下體長達2年　嗆：說出去宰了你

老公自稱超會拍！看成品刪到手軟　「攝影技術別質疑」網笑翻：朦朧美

政治熱門新聞

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

驚傳「小編過勞猝逝」惹議　新北市回應了

選前之夜尬場韓國瑜　蔡英文：高雄朋友明晚見

韓國瑜晚間吐心聲　韓粉：就等您一句話

快訊／陸軍爆「中校共諜」錄演習機密！國防部證實了

反對中共在台海軍演！國民黨盼兩岸「以和為貴」

防疫破口！旅館居檢、一般旅客兩邊賺　柯文哲籲中央訂罰則

15歲國三生3年後可婚　行政院今將拍板滿18歲可自主結婚

快訊／行政院拍板！滿18歲想結婚就結婚

李登輝最後巡禮繞總統府一圈　李大維將率文武官員於門口致意

柯文哲酸：民進黨很賄選所以很會選？

解放軍台海軍演！陸委會：絕不妥協

鄭州路塔城街口機車兩段式左轉「先試行3個月」　北市府撤銷罰單

李登輝告別禮拜流程出爐　最後巡禮車隊繞行總統府一周

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

離別18歲老狗　懷孕照超音波淚崩

澎恰恰找地下錢莊借5000萬！他曝「被30小弟伺候」下場

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

半年約砲50女尿道流濃汁！他淡回：社會在走早晚會遇到

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

網瘋傳變胖、懷孕！林志玲公布真相

男師激戰女學生78秒外流！校方氣炸回應了

年薪90萬超低薪？網點關鍵：觀感差很多

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

人妻那邊「爆腫像拳頭」！痛到秒飆淚倒地…醫一路劃開到肛門傻了

台東男涉虐殺貓狗　騎車自撞慘死

快訊／3男水上樂園「狂摸比基尼妹」警方逮到人了

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

當正職　檢舉達人一年賺80萬獎金

解放軍發2天航行警告　射擊範圍曝光！

更多

最夯影音

更多
挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫
小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面