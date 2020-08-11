▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨主席江啟臣11日在臉書表示，不論認不認同民進黨，都不得不佩服民進黨大內宣的功力，但是國家的發展、人民的安居樂業不能只靠虛幻的宣傳泡泡。

▲總統蔡英文於府內接見美國衛生部長阿札爾。（圖／總統府提供）

江啟臣首先指出，美國衛生部長阿札爾來台，深化台美交流，值得欣慰，但罔顧過去六位部長級內閣成員訪台的事實，渲染為外交突破，只是自欺欺人；此外，台美雙方簽訂備忘錄，共同防疫值得稱許，但備忘錄內容對於國人最在乎的疫苗全然不提，簽署單位降級更值得檢討。

▲美國衛生部長阿札爾＆外交部長吳釗燮會面。（圖／記者屠惠剛攝）

江啟臣提到，11日上午國民黨團公布民調數字，有82%的民眾支持入境普篩，執政黨政府繼續罔若未聞，同樣令人困惑，政府做好宣傳工作當然很好，但是如果宣傳工作超過事實，就變成了執政黨的七彩虛幻泡泡，一戳就破，從防疫到台美關係，民進黨花了許多力氣在吹出美麗的泡泡讓人民虛幻的追逐，忘記現實的困境。

▲美國衛生局長阿札爾與衛福部長陳時中簽下「醫衛合作瞭解備忘錄」。（圖／疾管署提供）

江啟臣再指，台鐵寧可欠員工錢，也要編列1549萬預算買網軍，2015年到2019年間，政府網路新媒體宣傳的年決標金額年成長184％，為了推動三倍振興券更可以編列22.5億行政宣傳費用，這些行銷標案肥水不落外人田，「不但要花你的錢，洗你的腦，更要用花你的錢，讓綠友友發大財」，民進黨不斷宣傳有政府會做事，其實更貼切的應該是花預算買文宣帶風向悖民意。

▼江啟臣批民進黨，人民的安居樂業，不能只靠虛幻的宣傳泡泡。（圖／翻攝江啟臣臉書）

其他人也看了這些新聞...



►影片還原／國民黨指控阿札爾口誤 稱呼蔡英文為「習總統」

►阿札爾口誤「習總統」惹議 蔡英文揮手稱：我在趕行程

►阿札爾疑口誤「President Xi」 宅神轟：硬拗Presidency「什麼狗屁」

相關熱門新聞...

►美國退出WHO盼成立新組織 阿札爾：會和台灣討論參與意願！

►陳時中、美衛生部長阿札爾簽訂「合作瞭解備忘錄」 台美醫衛合作擴大！

►曾目睹台灣遭排擠 阿札爾：國際組織不應淪政治場域

►振興一下我們的美麗