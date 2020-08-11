曾目睹台灣遭排擠　阿札爾：國際組織不應淪政治場域

記者蔡文鈴／台北報導

美國衛生部長阿札爾訪台第三天，11日上午與外交部長吳釗燮會面並發表談話。阿札爾表示，很榮幸代表總統川普來台，肯定台灣的公衛領導地位，並呼籲疫情流行期間「國際組織不應淪為政治場域」。

阿札爾提到，台灣的防疫措施是世界的典範，尤其以「Taiwan Can Help, Taiwan is Helping」的標語向鄰國及太平洋島國捐贈物資，並提供直接的技術協助。

阿札爾表示，美國認為台灣的成就應該被世界舞台認可，也多次向世界衛生組織喊話，台灣應該要能夠在國際會議中分享經驗及世界一流的專長，但台灣在過去四年內，卻無法以觀察員的身分參與世界衛生組織。

阿札爾說，曾目睹台灣遭國際排擠所帶來的傷害和負面結果，例如，2018年剛果爆發伊波拉疫情，台灣有意捐助100萬美元的協助，但卻因為不在世界衛生組織的成員，引起政治爭論。

阿札爾強調，國際組織在任何時刻，尤其是在疫情流行期間，都不應該成為玩弄政治的場域，國際組織應作為促進有建設性、開放對話及合作的平台，而開放精神正是台灣防疫措施的指導方針，美國對台灣的醫衛成就深感驕傲，也將持續提倡台灣在公共衛生等重要議題上，能為世界做出的諸多貢獻。

▲▼美國衛生部長阿札爾與外交部長吳釗燮會面。（圖／記者屠惠剛攝）

