曾目睹台灣遭排擠　阿札爾：國際組織不應淪政治場域

記者蔡文鈴/台北報導

美國衛生部長阿札爾訪台第三天,11日上午與外交部長吳釗燮會面並發表談話。阿札爾表示,很榮幸代表總統川普來台,肯定台灣的公衛領導地位,並呼籲疫情流行期間「國際組織不應淪為政治場域」。

阿札爾提到,台灣的防疫措施是世界的典範,尤其以「Taiwan Can Help, Taiwan is Helping」的標語向鄰國及太平洋島國捐贈物資,並提供直接的技術協助。

阿札爾表示,美國認為台灣的成就應該被世界舞台認可,也多次向世界衛生組織喊話,台灣應該要能夠在國際會議中分享經驗及世界一流的專長,但台灣在過去四年內,卻無法以觀察員的身分參與世界衛生組織。

阿札爾說,曾目睹台灣遭國際排擠所帶來的傷害和負面結果,例如,2018年剛果爆發伊波拉疫情,台灣有意捐助100萬美元的協助,但卻因為不在世界衛生組織的成員,引起政治爭論。

阿札爾強調,國際組織在任何時刻,尤其是在疫情流行期間,都不應該成為玩弄政治的場域,國際組織應作為促進有建設性、開放對話及合作的平台,而開放精神正是台灣防疫措施的指導方針,美國對台灣的醫衛成就深感驕傲,也將持續提倡台灣在公共衛生等重要議題上,能為世界做出的諸多貢獻。

▲▼美國衛生部長阿札爾與外交部長吳釗燮會面。(圖/記者屠惠剛攝)