吳敦義怨未被安排赴高雄輔選　江啟臣澄清雙方沒誤會

▲前國民黨主席吳敦義。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

高雄市長補選將於15日舉行投票，前國民黨主席吳敦義日前抱怨國民黨主席江啟臣沒有替他安排輔選行程，對此，江啟臣受訪時表示，上週四已發出選前之夜的邀請，被問到邀請的人有沒有包含吳敦義，江連說三次「包含」，並說吳敦義也講兩人並不陌生，「代表只要隨時溝通聯絡都可以」，雙方也沒有誤會。

江啟臣10日受訪時表示，全黨上下包括歷屆黨主席、縣市長，都已經陸續下去高雄幫忙輔選，選前之夜也已發出邀請，就看各自的行程安排，每一位前來幫忙的黨員同志或縣市長，大家都有自己的公務，他們會找出適當時間輔選， 像昨天就有台中市長盧秀燕、新北市市長侯友宜輔選，至於選前之夜能否再出席，就要看他們的行程安排。

▲國民黨主席江啟臣出席「新冠疫情對全球與台灣經濟的影響與因應座談會」。（圖／記者楊蕓攝）

不過，前黨主席吳敦義8日受訪時卻語帶怨氣表示未替他安排輔選行程，還說「江啟臣並不是陌生人」，媒體追問，選前之夜發出邀請的人是否包含吳敦義？對此，江啟臣連說三次「包含」，他強調，吳敦義也說兩人並不陌生，「代表只要隨時溝通聯絡都可以，幕僚作業上週四已發出邀請，也跟辦公室秘書確認過，可能幕僚還沒有告訴他確切時間。」

江啟臣表示，高雄在過去這段時間，人民的情緒很複雜，民眾期待的是不應該一天到晚都在投票選舉，應該是好好做事，這樣的氛圍已慢慢形成，這次投票相信民眾會選出最關心高雄的市長。

針對藍營拿反貪切結書給陳其邁，陳其邁回嗆藍營縣市長應該先簽，對此，江啟臣說，過去縣市長、從政人物，有貪腐的最後都要接受制裁，「因此我們看的是未來，未來要參選縣市長或公職人員，各黨各派，在反貪腐上沒有猶豫，跟反空汙一樣是大家的共識與價值，如果陳其邁願意簽署，我們也給他正面肯定。」