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阿札爾疑口誤「President Xi」　宅神轟：硬拗Presidency「什麼狗屁」

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▲▼美國衛生局長阿札爾與衛福部長陳時中簽下「醫衛合作瞭解備忘錄」,出席的有阿札爾,陳時中,楊珍妮,酈英傑。（圖／疾管署提供）

 ▲阿札爾與衛福部長陳時中簽下「醫衛合作瞭解備忘錄」。（圖／疾管署提供）

記者崔子柔／綜合報導

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）昨日會見總統蔡英文，但一開始致詞時疑似誤稱蔡英文為「President Xi（習總統）」，總統府則回應「只是美國人不太會發沒有重音節的齒切音」。「宅神」朱學恒昨晚對此在臉書直播表示，他聽到的就是「President Xi」，很明顯是阿札爾口誤，綠營的回覆是在硬拗。

朱學恒稱，阿札爾可能因為時差導致身體疲倦，再加上美國近期又常討論到「President Xi」，即使事先準備了講稿，但在說完President後就下意識接了Xi，不過之後都有正確唸出「President Tsai（蔡總統）」，可見他不是不會唸。

請繼續往下閱讀...

民進黨桃園市議員王浩宇昨晚則在臉書表示，他請在美國的同學看了阿札爾的發言片段，都認為阿札爾說的是「Presidency（總統職位）」，雖然是照稿念，但可能會用比較口語的方式呈現，2個單字的重音、音節完全不一樣。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

▲朱學恒不能理解阿札爾是口誤。（圖／翻攝自臉書／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

根據美國在台協會的官方稿，第一句確實為「謝謝蔡總統今天歡迎我到訪台灣」。朱學恒認為，如果阿薩爾是唸「Presidency」，那整個句子會變成「謝謝總統府」或「謝謝總統辦公室歡迎他到台灣」，當時蔡英文明明就在一旁，「謝謝總統府幹什麼，難道去白宮拜會時，不說謝謝川普總統，要說謝謝白宮或謝謝白宮辦公室，這什麼狗屁，這個才叫不懂好嗎」，人在現場不會去感謝總統府或總統這個職務，會感謝的對象是當事人。

美國AIT及官方已一再發文說明，只是不習慣這個發音，就有一堆人拼命說他講的是「Xi」，好像恨不得拜訪的對象是習近平一樣。關於國民黨要求美方為此道歉，朱學恒認為不妥，「你也幫幫忙，你朋友來你家然後講錯一個字，你會跟他講說要道歉否則有辱國格嗎？」王浩宇也轟「根本無理取鬧、秀下限」。

▼朱學恒直播完整影片。（影／翻攝自臉書／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

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