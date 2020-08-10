　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影片還原／國民黨指控阿札爾口誤　稱呼蔡英文為「習總統」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文10日上午接見代表美國總統川普率團來台訪問的衛生部長阿札爾一行人，但阿札爾在開口致詞時卻意外地衍生出藍綠口水風波，他在致詞時稱呼蔡英文為「蔡總統」還是「習總統」，瞬間成為政壇與網路熱議焦點。

國民黨指控阿札爾在總統府發表致詞時口誤，把「蔡」講成「習（Xi）」，總統府必須向美方嚴正抗議，但民進黨則是出示阿札爾講稿原文，確定是稱呼「President Tsai」，同時也有特別標註讀法「ts-eye」，並無所謂稱呼「習總統」的狀況。

▲▼美國衛生部長於總統府內發表談話講稿原文，並無所謂稱呼總統蔡英文為「習總統」的狀況。（圖／記者陶本和翻攝）

▲美國衛生部長於總統府內發表談話講稿原文，並無所謂稱呼總統蔡英文為「習總統」的狀況。（圖／記者陶本和翻攝）

阿札爾正式拜會蔡英文，一行人在10日上午10時前往總統府，他在致詞時表示，很高興能來台灣傳達美國總統川普對台灣友誼強而有力的支持，恭賀蔡英文於2020年展開第二任期，展現台灣向國際立足的勇氣，對全球都有深刻的啟發。

阿札爾表示，訪台期間，他將與參訪團著重於台灣醫衛、防疫成就上，探討如何與美國合作，一起回應各項挑戰；而台灣防疫成就是全球表率，彰顯台灣透明公開，民主價值本質的存在 。

阿札爾也強調，台灣在新冠肺炎疫情及防堵後續的處理上，與各國分享資訊做的很好，台灣因為在醫衛產業上成就，讓台灣向他人身出援手，遞送醫療物資，包括美國、太平洋島國，也再一次感謝蔡英文歡迎參訪團來台，期待善用機會向台灣學習醫衛上的成就。

不過，對於阿札爾訪問團來台向蔡英文所傳遞的訊息與善意，國民黨卻把焦點對準他一開始的口誤，指控他把「蔡總統」唸成了「習總統」。

國民黨透過聲明稿表達嚴正抗議，並呼籲總統府嚴正向美方抗議，並清楚說明中華民國總統姓蔡不姓習。

總統府發言人張惇涵則回應，經確認，這純粹只是拼音與發音上的問題，阿札爾稱呼「蔡總統」是毫無疑義，建議各界把重點放在外交成果與防疫合作，台美關係的逐漸緊密，是全民共同努力的成果，在野黨及部分人士操作無意義的事，反而貽笑大方。

▲▼總統蔡英文於府內接見美國衛生部長阿札爾。（圖／總統府提供）

▲美國衛生部長阿札爾在總統府發表談話。（圖／總統府提供）

另一方面，民進黨也反擊國民黨指出，可以理解極少部分政治立場不同的人的心情，但畢竟外交是所有國人的事，政黨對內競爭，但應該一致對外，台美關係升溫，是國人共同努力的成果，這種雞鳴狗盜的帶風向，只凸顯當事人的淺薄與無知。

有黨政人士甚至嘲諷地說，國民黨跟部分媒體，顯然是內建「習以為常」電子字典，只要聽起來相似，都會自動翻譯成「習近平」。

▲▼總統蔡英文於府內接見美國衛生部長阿札爾。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文於府內接見美國衛生部長阿札爾。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文於府內接見美國衛生部長阿札爾。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文與美國衛生部長阿札爾合影。（圖／總統府提供）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
米克拉颱風強降雨「最危險時間」！　西半部5地區嚴防致災
快訊／黎巴嫩大爆炸...總理宣布「內閣總辭」　衛生部長證實了
野生蔡依林現身農禪寺！　往下一看…緊身上衣「炸出超兇深溝」
快訊／國軍支援口罩生產爆內鬼　中校偷走至少6000片
耍帥挑釁棕熊！男孩被撕成碎屍「揉成一顆肉泥球」...慘死動物
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

連勝文讚阿札爾訪台「外交突破」　籲蔡英文和官員隔離14天

連勝文喊話美國：大選後來台、供疫苗　才稱得上真朋友

米克拉颱風逼近台灣　國防部：3.5萬兵力待命防災

蔡英文被稱「習總統」？　羅智強：非常訝異總統府硬拗、帶風向

連署書才剛送中選會…罷捷團體突「取消擺攤」！原因曝光

共機「殲11、殲10」越海峽中線　總統府：破壞區域穩定和平

民進黨智庫公布人事　林右昌、洪耀福出任副董事長

阿札爾訪台　馬英九：希望看到美國有更多具體行動

國民黨批不敢簽反貪切結書　陳其邁陣營反擊：貪污大本營害怕想起來？

「解放軍攻台首戰即終戰」　馬英九：美軍根本不可能來

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

馬桶水消太慢卻「沒異物堵塞」！　吸盤也沒用...加一條管線秒解決

楊繡惠走出羅霈穎靈堂淚崩　哽咽：豬大哥在那邊可以照顧她

屏東女駕駛龜速撞菜攤遮陽傘！　捲走阿嬤「1000元+5顆大南瓜」

澎湖跳島新玩法！坐遊艇遊4站 現撈鮮蚵、超巨龍蝦泡麵直接吃

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

連勝文讚阿札爾訪台「外交突破」　籲蔡英文和官員隔離14天

連勝文喊話美國：大選後來台、供疫苗　才稱得上真朋友

米克拉颱風逼近台灣　國防部：3.5萬兵力待命防災

蔡英文被稱「習總統」？　羅智強：非常訝異總統府硬拗、帶風向

連署書才剛送中選會…罷捷團體突「取消擺攤」！原因曝光

共機「殲11、殲10」越海峽中線　總統府：破壞區域穩定和平

民進黨智庫公布人事　林右昌、洪耀福出任副董事長

阿札爾訪台　馬英九：希望看到美國有更多具體行動

國民黨批不敢簽反貪切結書　陳其邁陣營反擊：貪污大本營害怕想起來？

「解放軍攻台首戰即終戰」　馬英九：美軍根本不可能來

「海警插紅旗」竟讓遊客繼續下水！　墾丁業者被勸竟怒嗆：要讓我們賺錢

阿札爾訪台之際　共機越海峽中線！環時嗆：這是對台當局的明確警告

桃園暴雨落石突墜下！女駕駛開車一半遭砸　驚悚畫面曝光

《精神病》結局收視暴衝！韓網一張圖讚爆：開始到收尾都完美

「星爵」克里斯普拉特老婆生了！　73歲岳父阿諾終於升格當外公

陳立農線上開唱燃炸舞台！　「吸2億人次」熱議：像從畫中走出的男子

《二十不惑》金句引共鳴：「試錯了是青春，試對了是長大！」

子瑜染成淺橘色了！　「綁雙馬尾公主頭」新髮型曝光

米克拉颱風強降雨「最危險時間」！災變中心預警：西半部5地區嚴防致災

快訊／黎巴嫩總理將宣布「內閣總辭」　衛生部長證實了

基隆河畔散步驚見「紅衣浮女」！情侶嚇傻...警消靠近就飄走

政治熱門新聞

《產經》：台美將討論新國際組織　取代WHO

快訊／蔡英文接見美國衛生部長　共軍殲11、殲10踰越海峽中線

森喜朗弔唁李登輝「手背有玄機」台大醫：真情流露

台美討論取代WHO新組織　總統府回應

藍營指控阿札爾稱蔡英文「習總統」　講稿原文看這裡

美軍專機C-40B在台過夜　藏特別意義

美衛生部長檢測結果出爐！　深夜推文讚台灣

快訊／第6號颱風已在門口！　蘇貞昌急奔氣象局視察

影片還原／國民黨指控阿札爾口誤　稱呼蔡英文為「習總統」

美衛生部長阿札爾稱蔡英文「習總統」　國民黨：錯愕

「解放軍攻台首戰即終戰」　馬英九：美軍不可能來

國民黨指控阿札爾稱蔡英文「習總統」　總統府揭真相

連署書剛送中選會…罷捷團體取消擺攤

快訊／阿札爾火速推特「美國對台灣強力支持」

更多熱門

相關新聞

美國退出WHO盼成立新組織　阿札爾：會和台灣討論參與意願！

美國退出WHO盼成立新組織　阿札爾：會和台灣討論參與意願！

台灣衛福部部長陳時中和美國衛生部部長阿札爾（Alex Azar）今（10）日在中央流行疫情指揮中心簽訂「醫衛合作瞭解備忘錄」。記者會者台灣記者問到未來美方提供疫苗、快篩和藥品方面是否會因雙方合作有所改變？阿札爾則表示，已經投入20億資金做後續研發，未來也會會把相關產品以公平的方式提供給國際社會。

美衛生部部長阿札爾笑虧：我和陳時中一樣習慣開記者會

美衛生部部長阿札爾笑虧：我和陳時中一樣習慣開記者會

阿札爾訪台是「台美斷交後最高層級」？　國民黨：民進黨跟AIT合演的一齣戲

阿札爾訪台是「台美斷交後最高層級」？　國民黨：民進黨跟AIT合演的一齣戲

美國部長不用隔離14天的原因

美國部長不用隔離14天的原因

阿扎爾疑口誤「習總統」 陸學者：美國的政治把戲

阿扎爾疑口誤「習總統」 陸學者：美國的政治把戲

關鍵字：

國民黨阿札爾蔡英文

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

點外賣地址備註2樓…台中女遭外送員揍臉

肚子肉超難瘦！醫激推「要喝冰水」…3層面證實：可刮1.56kg脂肪

山下智久17歲混血女模零修圖照曝

米克拉颱風　停班停課懶人包

6號颱海陸警10:30發了！警戒範圍曝

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

軟絲內驚見黃塑膠　噁到秒丟冷凍

6號颱「暴風圈侵襲各縣市機率」出爐　首當其衝區域曝

假挪威人公園泡妞　4台女失身還被騙135萬

2兒年存款差26萬！媽神招「讓他覺醒了」

高雄男狠砍女高中生25刀！削掉頭皮、斷2指下場曝

楊晨熙認了做醫美「術後正面照」曝！

《炮仔聲》片頭有他卻沒演　謝承均親自回應了

即／米克拉發胖！暴風圈擴40km將進入陸地

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ
曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面