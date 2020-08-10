影片還原／國民黨指控阿札爾口誤　稱呼蔡英文為「習總統」

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文10日上午接見代表美國總統川普率團來台訪問的衛生部長阿札爾一行人，但阿札爾在開口致詞時卻意外地衍生出藍綠口水風波，他在致詞時稱呼蔡英文為「蔡總統」還是「習總統」，瞬間成為政壇與網路熱議焦點。

國民黨指控阿札爾在總統府發表致詞時口誤，把「蔡」講成「習（Xi）」，總統府必須向美方嚴正抗議，但民進黨則是出示阿札爾講稿原文，確定是稱呼「President Tsai」，同時也有特別標註讀法「ts-eye」，並無所謂稱呼「習總統」的狀況。

▲美國衛生部長於總統府內發表談話講稿原文，並無所謂稱呼總統蔡英文為「習總統」的狀況。（圖／記者陶本和翻攝）

阿札爾正式拜會蔡英文，一行人在10日上午10時前往總統府，他在致詞時表示，很高興能來台灣傳達美國總統川普對台灣友誼強而有力的支持，恭賀蔡英文於2020年展開第二任期，展現台灣向國際立足的勇氣，對全球都有深刻的啟發。

阿札爾表示，訪台期間，他將與參訪團著重於台灣醫衛、防疫成就上，探討如何與美國合作，一起回應各項挑戰；而台灣防疫成就是全球表率，彰顯台灣透明公開，民主價值本質的存在 。

阿札爾也強調，台灣在新冠肺炎疫情及防堵後續的處理上，與各國分享資訊做的很好，台灣因為在醫衛產業上成就，讓台灣向他人身出援手，遞送醫療物資，包括美國、太平洋島國，也再一次感謝蔡英文歡迎參訪團來台，期待善用機會向台灣學習醫衛上的成就。

不過，對於阿札爾訪問團來台向蔡英文所傳遞的訊息與善意，國民黨卻把焦點對準他一開始的口誤，指控他把「蔡總統」唸成了「習總統」。

國民黨透過聲明稿表達嚴正抗議，並呼籲總統府嚴正向美方抗議，並清楚說明中華民國總統姓蔡不姓習。

總統府發言人張惇涵則回應，經確認，這純粹只是拼音與發音上的問題，阿札爾稱呼「蔡總統」是毫無疑義，建議各界把重點放在外交成果與防疫合作，台美關係的逐漸緊密，是全民共同努力的成果，在野黨及部分人士操作無意義的事，反而貽笑大方。

▲美國衛生部長阿札爾在總統府發表談話。（圖／總統府提供）

另一方面，民進黨也反擊國民黨指出，可以理解極少部分政治立場不同的人的心情，但畢竟外交是所有國人的事，政黨對內競爭，但應該一致對外，台美關係升溫，是國人共同努力的成果，這種雞鳴狗盜的帶風向，只凸顯當事人的淺薄與無知。

有黨政人士甚至嘲諷地說，國民黨跟部分媒體，顯然是內建「習以為常」電子字典，只要聽起來相似，都會自動翻譯成「習近平」。

▲總統蔡英文於府內接見美國衛生部長阿札爾。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文與美國衛生部長阿札爾合影。（圖／總統府提供）