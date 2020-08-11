阿札爾口誤「習總統」惹議　蔡英文揮手稱：我在趕行程

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文10日上午接見代表美國總統川普率團來台訪問的衛生部長阿札爾（Alex Azar）一行人，但阿札爾致詞時意外口誤將把「蔡（Tsai）」講成「習（Xi）」，衍生出藍綠口水風波。對此，蔡英文11日上午出席活動面對媒體喊話時表示，「我在趕行程，我再找時間回答你」。

蔡英文11日上午出席「台灣資安大會開幕典禮」，會後離場前面對媒體喊話阿札爾是否口誤、中共不滿阿札爾訪台怎麼看、監察院長陳菊成立院際協商小組是不是逾越總統職權等問題，僅乎揮揮手未回答，但在離開前突然回頭表示，「我在趕行程，我再找時間回答你」，隨後便在安全人員護送下離去。

蔡英文10日上午接見阿札爾一行人，但阿札爾在開口致詞時卻意外地衍生出藍綠口水風波，他在致詞時稱呼蔡英文為「蔡總統」還是「習總統」，瞬間成為政壇與網路熱議焦點。

國民黨指控阿札爾在總統府發表致詞時口誤，把「蔡」講成「習（Xi）」，總統府必須向美方嚴正抗議，但民進黨則是出示阿札爾講稿原文，確定是稱呼「President Tsai」，同時也有特別標註讀法「ts-eye」，並無所謂稱呼「習總統」的狀況。

對於國民黨呼籲總統府嚴正向美方抗議，並清楚說明中華民國總統姓蔡不姓習，總統府發言人張惇涵則是回應，經確認，這純粹只是拼音與發音上的問題，阿札爾稱呼「蔡總統」是毫無疑義，建議各界把重點放在外交成果與防疫合作，台美關係的逐漸緊密，是全民共同努力的成果，在野黨及部分人士操作無意義的事，反而貽笑大方。

▲蔡英文出席「台灣資安大會開幕典禮」。（圖／記者陳家祥攝，下同）