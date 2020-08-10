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傳台美商討成立新組織「取代WHO」　江啟臣籲蔡英文：審慎做出外交決策

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▲▼江啟臣出席台北市國際護師節慶祝大會。（圖／實習記者方敬攝）

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／實習記者方敬攝）

記者楊蕓／台北報導

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）訪台，傳出可能與總統蔡英文討論成立「新WHO」，遭總統府、外交部否認。國民黨主席江啟臣表示，雙邊關係變化不只涉及台灣，也涉及美國內政甚至美陸關係變化，特別是美陸關係持續惡化中，他也提醒蔡政府審慎以對，不能忘記各國有自己的國家利益考量，「國際上沒有永遠的朋友與敵人，只有永遠的國家利益。」

日本《產經新聞》9日報導指出，美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）訪台，雙方有可能就取代世界衛生組織（WHO）的新國際組織之設立交換意見。對此，總統府澄清，這項報導屬傳聞，此次台美間的防疫交流並未涉及所謂成立新的國際組織事宜。

江啟臣10日上午出席國民黨國家政策研究基金會「新冠疫情對全球與台灣經濟的影響與因應座談會」，會前受訪時表示，雙邊關係變化不只涉及台灣，也涉及美國內政甚至美陸關係變化，特別是美陸關係持續惡化中，這些外交角力不是單純個別國家的利益考量而已，要審慎以對。

江啟臣表示，在野黨也要求蔡英文處理涉及人民權利及國家利益的外交事務上，必須更加審慎，尤其美中台三邊關係特別詭譎的狀況下，美國11月就要大選，很多因素會讓關係變複雜，台灣的利益究竟是什麼，呼籲蔡英文審慎做出外交決策。

▲▼國民黨主席江啟臣出席「新冠疫情對全球與台灣經濟的影響與因應座談會」。（圖／記者楊蕓攝）

▲國民黨主席江啟臣出席「新冠疫情對全球與台灣經濟的影響與因應座談會」。（圖／記者楊蕓攝）

不過，美國國務院和國安委員會推動與台灣的自由貿易協議（ FTA ），因為台灣對美豬美牛的限制，日前遭到貿易代表否決。對此，江啟臣認為，可看出每個國家都有自己的利益考量，尤其像我們跟美、日沒有邦交關係，但又期待提升雙邊關係的同時，「我們不能忘記各國有自己的國家利益考量，國際上沒有永遠的朋友與敵人，只有永遠的國家利益。」

江啟臣說，自由貿易協定是過去台美雙方一直在談的問題，但此時此刻又丟出來，如果沒解決美豬、美牛就不能來談，「當衛生部長在台灣要談台美衛生合作，貿易代表在華府卻否決雙方的貿易合作，一來一往之間象徵什麼外交利益及各國利益考量，蔡英文帶領的國安團隊在短中長期佈局上要審慎思考。」

江啟臣強調，自由貿易協定不只是單純的外交問題，每一步都攸關台灣民眾權益，涉及到人民的健康、產業發展，外交上如何完整思考，蔡政府應做好萬全準備。

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