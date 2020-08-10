陳時中、美衛生部長阿札爾簽訂「合作瞭解備忘錄」　台美醫衛合作擴大！

▲美國衛生部部長阿札爾和衛福部陳時中簽訂合作備忘錄。（圖／記者李毓康攝、達志影像／美聯社）

記者趙于婷／台北報導

台灣衛生福利部部長陳時中和美國衛生部部長阿札爾（Alex Azar II）今（10）日將在中央流行疫情指揮中心簽訂「醫衛合作瞭解備忘錄」。衛福部也在記者會前透露，未來合作將擴大內容包括全球衛生安全、傳染病防治、公衛實驗室、藥物濫用、慢性病防治等。記者會也準時在下午3點開始。

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▲AIT與衛福部簽署AIT-TECRO衛生合作備忘錄，左為美國衛生部長阿札爾，右為衛福部長陳時中。（圖／攝影中心攝）

▲出席這次記者會的人員，左起美國在台協會處長酈英傑、美國衛生及公共服務部長阿札爾、衛生福利部陳時中部長。（圖／記者趙于婷攝）

▲▼陳時中、阿札爾分別進入會場，陳時中比了一個讚。（圖／攝影中心攝）

阿札爾昨（9）日率團抵達台灣，今早和總統蔡英文會面後，約在下午1時46分抵達疾管署，由疾管署署長周志浩親自迎接，一行人進入疾管署後，直接搭乘專用電梯上樓，按照原定計畫和陳時中先會面進行討論。

台美雙方今下午3時也在陳時中和阿札爾的共同見證下，由台灣美國事務委員會主任委員楊珍妮及美國在台協會台北辦事處處長酈英傑代表雙方簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」。

本次簽署的備忘錄除了提高行政層級由台美衛生部簽署之外，未來合作範圍也擴大，包括全球衛生安全、傳染病防治、公衛實驗室、慢性病防治及健康促進、婦幼及青少年健康、環境及職業健康、菸害防制、健康不平等、數位健康、藥物濫用、健康傳播及衛生人力等領域。

未來雙方會辦理合作計畫、科學及研究專案、人員交流、訓練、互訪、工作仿和研討會，除了增進台北人民的健康福祉，更要共促進進全球衛生安全。

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