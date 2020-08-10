影／美國退出WHO盼成立新組織　阿札爾：會和台灣討論參與意願！

記者趙于婷／台北報導

台灣衛福部部長陳時中和美國衛生部部長阿札爾（Alex Azar II）今（10）日在中央流行疫情指揮中心簽訂「醫衛合作瞭解備忘錄」。記者會也問及敏感的美國退出世界衛生組織，預計重組新組織相關議題。對此，阿札爾也大方回應，未來會尋求其他的合作，也會和台灣討論參與意願。

▲美國衛生部部長阿札爾（Alex Azar）。（圖／攝影中心攝）

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▲簽署衛生合作備忘錄現場，美國衛生部長阿扎爾（左）與衛福部長陳時中（右）合影。（圖／攝影中心攝）

美國總統川普在新冠肺炎期間，宣布退出世界衛生組織（WHO），預計重新成立新組織。台灣媒體在記者會提問「未來真的成立新組織後，是否會讓台灣參與？」阿札爾則表示，目前美國仍是WHO成員，因為是多邊機制，退出需要一段時間，全面退出後，會找尋其他合作，會透過全球衛生安全議程、衛生安全倡議的機制來進行，會和台灣討論參與意願。

另外，台灣記者也接著問到未來美方提供疫苗、快篩和藥品方面是否會因雙方合作有所改變？阿札爾則表示，已經投入20億資金做後續研發，未來也會把相關產品以公平的方式提供給國際社會。

▲簽署衛生合作備忘錄現場。（圖／攝影中心攝）

台灣跟美國在新冠肺炎疫情期間，3月有簽署聯合聲明，內容提及疫苗跟快篩合作，不過由於台灣在國際上一直受政治因素打壓，台灣在取得國外藥品略顯劣勢。因此台灣媒體也相當關心，這次台美雙方簽署合作，未來是否會因為合作而有所改變？

阿札爾也直接回應，今天簽署備忘錄之前，美國和台灣一直有持續聯繫相關防疫工作，例如快篩方面，美國已經投入20億資金要進行下一步合作，上星期也宣布7項合作研發，包括新版PCR研發等；另外，也和台灣持續合作疫苗和藥品研發，藥品和疫苗會以食藥署核准的為優先，先提供給美國，當可以滿足國內需求後，會以公平的方式提供給國際社會。

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