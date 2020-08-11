馬英九稱共軍犯台「首戰即終戰」　民進黨批「唱衰台灣」：藍營不吭聲令人遺憾

▲民進黨發言人顏若芳。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

前總統馬英九10日受邀演講時，稱一旦解放軍攻台，「首戰即終戰」，沒機會等美軍馳援，況且美軍現在根本不可能來。對此，民進黨發言人顏若芳批評馬英九曾為三軍統帥，卻唱衰台灣、貶低國軍戰力，然而國民黨悶不吭聲，難道國民黨主席江啟臣遇到馬英九就只能當應聲蟲？

顏若芳表示，馬英九曾為中華民國三軍統帥，相關發言不僅與台灣主流民意迥異，更是唱衰台灣，傷害台灣人民的情感，尤其貶低國軍戰力的說法，更是傷害國軍士氣。

顏若芳批評，共機頻繁擾台，武嚇台灣人民，已經是影響區域安全穩定的重要問題，但馬英九卻與中國大陸沆瀣一氣，唱衰台灣，國民黨悶不吭聲，默許同意的作為，令人遺憾，「難道江啟臣也認同馬英九『首戰即終戰』的論述？」還是江啟臣遇到馬英九，就只能當應聲蟲？

顏若芳指出，江啟臣上任時，大言要大破大立地推動黨務改革，檢討兩岸路線，但因為馬英九緊抱「九二共識」不放，國民黨的兩岸論述迄今無法面對台灣新民意，更是站在國際民主潮流的對立面，始終無法擺脫國民黨遇到中國就會自我矮化的政黨印象。

顏若芳表示，總統蔡英文上任後，執政團隊與外交人員不斷努力下，台美兩國持續增進民主友好關係，回顧2018年至今，美國國會陸續通過《台灣旅行法》、《亞洲再保證倡議法》、《台北法案》、《台灣保證法》等多項友台決議和法案，加上此次美國衛生部長訪台，雙方簽署「台美醫衛合作了解備忘錄」擴大合作項目，更是台美關係進一步深化的展現。

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