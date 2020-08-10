報導連勝文支持江啟臣送「紅酒禮盒」　網媒認查證不實做公益達成和解

▲網媒報導連勝文送紅酒禮盒挨告，事後認查證不實，以做公益為條件與連勝文達成和解。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅志華／台北報導

國民黨2020黨主席選舉前夕，網路媒體報導連勝文為支持江啟臣選舉，送黨代表紅酒禮盒，經連勝文開記者會澄清、並要求於10日內更正未果，對報導的記者提告求償100萬，並要求於報導的媒體更正內容、道歉；該媒體事後坦承查證不實，將刊登澄清啟事、作公益報導，雙方於8月10日在北院達成和解。

連勝文委任律師於審理中表示，該媒體所稱的「紅酒禮盒」，是連勝文於春節期間，為贊助唐氏症基金會所買的「乾麵禮盒」，僅送給黨內20位前輩作賀禮，對象絕不是該媒體所稱的「黨代表」，而時任黨主席吳敦義春節時根本還沒卸任，報導中將連勝文送禮與支持選舉連結，已嚴重損害名譽。

雙方經調解後，該媒體承認查證不實，將依連勝文所提出的條件，於媒體網站刊登澄清啟事，並為喜憨兒的活動作公益報導，也將正面專訪連勝文，並承諾未來作連勝文相關報導時，會盡詳實查證責任，而連勝文也撤銷求償，雙方未來都不能再因此事提起訴訟。

網媒澄清啟事全文：

本報導所載關於連勝文先生之部分，緣連勝文先生於民國109年1月間為贊助公益團體，遂購買數份唐氏症基金會所出的春節乾麵禮盒，並分送給其他人，其中毫無任何政治目的，已確認本報導原查證內容與事實有所出入，本報導特此澄清及更正訊息，並對連勝文先生造成困擾很抱歉。

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