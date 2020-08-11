稱解放軍攻台「首戰即終戰」　周玉蔻怒罵馬英九「丟臉」：王八蛋！





▲馬英九。（資料圖／記者湯興漢攝）

政治中心／綜合報導

前總統馬英九10日提及，一旦解放軍攻台，「首戰即終戰」，沒機會等美軍馳援，況且美軍現在根本不可能來。對此，資深媒體人周玉蔻痛批馬英九不安好心，甚至脫口大罵「王八蛋！」

針對馬英九的言論，周玉蔻11日上午9點在臉書提及，首戰即終戰？4年前當過三軍統帥的人講這種話，「不是洩露國家機密，就是被滲透用假訊息恐懗台灣人民，降低台灣人國防安全信心，替老共消滅台灣！怎麼看都不安好心！王八蛋！」

事隔約5小時，周玉蔻再度於臉書批評，「哼！丟臉的前總統！」

馬英九10日下午出席台北東區扶輪社八社聯合例會，以「兩岸關係與台灣安全」為題發表演講。馬英九當時提到，解放軍攻台戰略是「首戰即終戰」，台灣沒機會等美軍支援，且現在美軍根本不可能來。

馬英九還說，自己當了8年總統，一個做總統的人不該告訴同胞，台海發生戰事台灣可以撐幾天，而是要告訴民眾可以讓戰爭不發生。

▼周玉蔻批馬英九王八蛋。（圖／翻攝自周玉蔻臉書粉專）

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